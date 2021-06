Hanoï, 21 juin (VNA) – Le Vietnam et Singapour ont convenu de promouvoir la mise en place rapide d'un groupe de travail technique conjoint sur un partenariat numérique, en vue d'un accord bilatéral sur l'économie numérique.

L'accord a été conclu lors d’un entretien le 21 juin entre le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue singapourien Vivian Balakrishnan, en visite officielle et pour participer au Dialogue politique de haut niveau Asie-Europe (ASEM ) du 20 au 23 juin au VietnamLe ministre Bui Thanh Son a souligné l'importance de la visite dans le contexte du COVID-19, montrant la détermination des deux parties à promouvoir le partenariat stratégique Vietnam - Singapour.Le ministre Vivian Balakrishnan, pour sa part, a fait l'éloge du succès du Vietnam dans la lutte contre la pandémie et le relance socio-économique tout en louant le pays pour sa croissance économique positive en 2020.Il a déclaré que son pays attachait de l'importance à l'amitié et à la coopération avec le Vietnam. Singapour est prêt à travailler avec le Vietnam pour avoir accès à l'approvisionnement en vaccins et appliquer une technologie de pointe dans le traçage des cas de COVID-19 et les tests, a déclaré Vivian Balakrishnan, ajoutant qu'il avait accepté d'accélérer la création d'un groupe de travail sur la construction d'un accord sur reconnaissance la mutuelle de la certification des vaccins.Les deux ministres ont souligné le rôle clé des ministères des Affaires étrangères des deux pays dans la promotion des relations bilatérales dans divers secteurs.Ils ont convenu de se coordonner étroitement pour promouvoir l'échange de délégations et les réunions à tous les niveaux ainsi que de maintenir des mécanismes de coopération.La prochaine réunion qui se tiendra sera la 14e consultation politique au niveau des vice-ministres plus tard cette année.Les deux ministres ont également convenu des mesures visant à renforcer les consultations entre les deux ministères des Affaires étrangères, notamment sur les questions régionales et mondiales d'intérêt commun.Les deux parties ont souligné la nécessité de mettre en œuvre efficacement l'accord de connectivité économique Vietnam-Singapour et d'élaborer des mesures concrètes pour renforcer la coopération dans des domaines tels que la logistique, le commerce électronique, l'agriculture de haute technologie et la transformation des aliments dans le but d'assurer la reprise post-pandémie. et le développement durable dans chaque pays.Le ministre vietnamien des AE a suggéré que Singapour ouvre ses marchés aux principaux produits d'exportation du Vietnam, notamment les produits agricoles, forestiers, aquatiques, les textiles et les chaussures.Bui Thanh Son a également souligné l'importance de renforcer la coopération dans la chaîne de fabrication et de transformation pour exploiter les avantages de chaque côté ainsi que pour promouvoir le commerce bilatéral et l'exportation vers d'autres pays.Ils se sont également engagés à renforcer les liens dans les domaines de l'éducation, de la culture, du tourisme et des échanges entre les peuples.Lors de leur entretien, les deux ministres ont discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun et ont convenu de travailler ensemble dans des organisations et forums internationaux et régionaux tels que les Nations Unies, la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN ) et la sous-région du Mékong ainsi que dans la ratification et la mise en œuvre des accords de libre-échange.Échangeant leurs points de vue sur la situation en Mer Orientale, ils ont convenu de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité et la liberté de navigation maritime et aérienne en Mer Orientale conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, mettre pleinement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et élaborer un code de conduite en Mer Orientale (COC).A l'issue de l’entretien, les deux ministres ont signé un accord sur la formation des hauts fonctionnaires du Parti communiste du Vietnam pour la période 2021-2023.- VNA