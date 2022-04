Lors de l'événement virtuel en l'honneur du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, le 28 avril. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Les relations entre le Vietnam et l’Ouzbékistan se sont développées activement au cours des trois dernières décennies dans de nombreux domaines, en particulier l’économie, le commerce, la science et la technologie, la culture et les échanges populaires.



Ces remarques ont été faites par Nguyên Van Doanh, vice-président de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, lors d’un événement commémoratif du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, organisé en ligne jeudi 28 avril.

Les deux parties ont constamment maintenu et développé le partenariat de coopération pour des avantages mutuels et ont obtenu des succès impressionnants en termes économiques, a-t-il noté.

Alors que le Covid-19 est sous contrôle dans une grande partie du monde, dont au Vietnam et en Ouzbékistan, Nguyên Van Doanh a espéré que les deux pays continueront à promouvoir les échanges populaires, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle et à porter la coopération bilatérale à un niveau supérieur.

De son côté, le vice-président du Comité des relations entre nationalités et de la coopération internationale de l’Ouzbékistan, Valeriy N.Tian, s’est déclaré confiant que les deux États continueraient de promouvoir la coopération dans l’agriculture, le textile, la santé, la culture, le tourisme et le travail.

A cette occasion, les participants ont échangé des contenus de coopération entre les deux parties dans les temps à venir. -VNA