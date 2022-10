Le Vietnam élu au Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2023-2025 de l'ONU. Photo : VNA

Le Vietnam a reçu plus de 61,7 millions de doses de vaccins via le programme COVAX et des équipements médicaux d'une valeur de 45 millions de dollars des agences de l'ONU. Photo : VNA

De même, le Vietnam a bénéficié de l'aide de l'ONU en termes de capital, de connaissances et de technique pour son développement socio-économique, en particulier l'assistance des institutions compétentes de cette organisation telles que l'UNESCO, le PNUD, l'UNICEF, la FAO, l'OMS et le FNUAP.45 ans après la création de leur association, le Vietnam et l'ONU ont connu de bonnes relations, reflétées dans les réalisations pour surmonter les conséquences de la guerre, le renouveau et l'intégration profonde de la nation d'Asie du Sud-Est, qui devient un exemple de coopération dans le développement, reconnu par la communuaté internationale.Le bon développement dans les relations entre le Vietnam et l'ONU a également été mis en évidence par l'assistance de l'ONU au pays pendant la pandémie de COVID-19.En ce sens, le Vietnam a reçu plus de 61,7 millions de doses de vaccins via le programme COVAX et des équipements médicaux d'une valeur de 45 millions de dollars des agences de l'ONU.En particulier, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) apporte son soutien au Vietnam dans les domaines de la santé communautaire, de la surveillance, de l'évaluation des risques, de l'inspection des épidémies, de la construction de laboratoires et du contrôle des infections.En février 2022, l'OMS a annoncé que le Vietnam faisait partie des pays en développement recevant un transfert de technologie pour la production de vaccins à ARNm.Pour sa part, le Vietnam participe activement aux activités de l'ONU visant à résoudre pacifiquement les problèmes, à assurer la sécurité régionale et internationale et à promouvoir les droits de l'homme.