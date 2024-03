Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu vendredi 1er mars à Hanoi le ministre italien de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts, Francesco Lollobrigida, appelant à renforcer davantage les relations bilatérales, notamment dans le secteur agricole.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le ministre italien de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts Francesco Lollobrigida. Photo : VNA

Il a réaffirmé l’engagement du Vietnam à approfondir son partenariat stratégique avec l’Italie, estimant que la visite du ministre Lollobrigida consoliderait les relations politiques, économiques et commerciales bilatérales, notamment dans le domaine agricole.Saluant la signature d’un protocole d’accord sur la coopération entre le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural et le ministère italien de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts, il les a exhortés à concrétiser et à mettre en œuvre efficacement le protocole d’accord pour franchir de nouvelles étapes dans coopération agricole, surmonter les défis et lutter pour une relation commerciale plus équilibrée et mutuellement bénéfique.Le chef du gouvernement a souligné l’importance de la collaboration dans la transformation en profondeur des produits agricoles, le transfert de technologie, l’innovation, la transformation numérique, l’économie verte et l’économie circulaire dans l’agriculture, et la promotion des liens entre les entreprises pour développer l’économie agricole.Le Vietnam est prêt à accueillir une plus grande présence de produits agricoles italiens pour servir les consommateurs locaux, a-t-il déclaré.Notant que le Vietnam est le premier pays à mettre en œuvre un programme d’un million d’hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions dans le delta du Mékong, contribuant ainsi à l’adaptation mondiale au changement climatique, il a suggéré d’explorer la coopération agricole régionale entre les deux pays.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également exhorté l’Italie à faire avancer la suppression par l’Union européenne du carton jaune concernant la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) au Vietnam et la ratification de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).Sur les questions mondiales et régionales, il a proposé une coopération continue pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire et la sécurité de l’eau. Il a également appelé à la mise en œuvre efficace des activités de coopération dans le cadre de la Déclaration politique sur le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) entre le Vietnam et les pays du G7.Le Vietnam est prêt à servir de pont pour favoriser le partenariat de développement entre l’Italie et l’ASEAN, le centre de croissance actuel, ainsi qu’à promouvoir les relations entre l’Italie et les pays africains et d’autres pays à travers le modèle de coopération tripartite pour assurer la sécurité alimentaire, a-t-il déclaré.Le ministre Lollobrigida, pour sa part, a salué le potentiel et les atouts importants du Vietnam dans le domaine agricole.Il a exprimé la volonté de l’Italie de partager son expérience, sa technologie et ses machines, ses variétés de cultures et ses réalisations en matière d’élevage avec le Vietnam afin de développer une agriculture durable avec moins d’émissions et plus de valeur ajoutée en ciblant les marchés haut de gamme. Les universités italiennes sont également prêtes à former des étudiants vietnamiens dans ce domaine, a-t-il ajouté.Le ministre Lollobrigida a déclaré que l’Italie espérait devenir le principal partenaire agricole du Vietnam dans l’UE, estimant que davantage de produits agricoles italiens seraient présents au Vietnam et dans la région Asie-Pacifique. L’Italie exhortera activement les agences européennes compétentes à supprimer au plus tôt le carton jaune appliqué aux produits de la mer vietnamiens, a-t-il ajouté.L’Italie est désormais le troisième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’UE, derrière l’Allemagne et les Pays-Bas. Parallèlement, le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l’Italie au sein de l’ASEAN, avec des échanges bilatéraux dépassant les 6 milliards de dollars en 2023. En 2023, les deux pays ont célébré le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques et le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique bilatéral. – VNA