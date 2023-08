Le vice-président de l'Assemblée nationale vietnamienne Trân Quang Phuong (2e à gauche) s'entretient avec le premier vice-président du Parlement iranien, Ali Nikzad (2e à droite), en 2022. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La prochaine visite officielle en Iran du président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, marquera un jalon particulièrement important dans les relations entre les deux pays.



Il s’agira de la première visite officielle du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, dans ce pays islamique. Elle contribuera à renforcer la coopération multiforme entre les deux pays en général, et entre leurs organes législatifs en particulier.



Le Vietnam et l'Iran ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 4 août 1973. Depuis, avec l'attention des dirigeants des deux pays, les relations bilatérales ont connu des avancées. L'Iran a ouvert une ambassade à Hanoï en 1991 et le Vietnam a ouvert une ambassade à Téhéran en 1997. L'Association d'amitié Vietnam-Iran a été créée en septembre 2009.



Au cours des 50 dernières années, le Vietnam et l'Iran ont maintenu des relations politiques et diplomatiques traditionnelles et une bonne amitié, avec de nombreuses visites officielles de hauts dirigeants des deux pays, telles que la visite en Iran du président vietnamien Truong Tan Sang en 2016, la rencontre en 2018 entre la présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan et le président du Parlement iranien, ainsi que la visite au Vietnam en 2016 du président iranien Hassan Rohani et la visite au Vietnam en 2018 du président du Parlement iranien.



Les deux pays ont tenu neuf réunions du Comité intergouvernemental et sept consultations politiques au niveau de vice-ministre.

La 7e réunion de consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Photo: baoquocte.vn





Bien que la coopération économique et commerciale entre les deux pays reste modeste, avec un commerce bilatéral estimé à 124,5 millions de dollars en 2021, les deux pays disposent d’atouts qui peuvent se compléter pour la coopération au développement.



Aux forums multilatéraux, les deux pays se soutiennent souvent. L'Iran a soutenu la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021...



Dans une interview accordée à la presse, le chef adjoint de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale, Le Anh Tuan, a estimé que la prochaine visite du président de l’Assemblée nationale vietnamienne favoriserait l'échange de délégations à tous les niveaux.



Selon lui, la visite permettra de renforcer l'échange d'informations, le partage d'expériences en matière d'activités législatives et de promotion du rôle de l'organe législatif dans la supervision de l'application des lois et la mise en œuvre des traités et accords internationaux signés. Elle visera également à promouvoir plus efficacement le mécanisme de coordination au sein des forums parlementaires multilatéraux.



La visite du dirigeant vietnamien contribuera en outre à promouvoir la coopération bilatérale entre le Vietnam et l'Iran à tous les niveaux, a souligné Le Anh Tuan. -VNA