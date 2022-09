Jakarta (VNA) – Le chef adjoint du Comité des affaires religieuses du gouvernement vietnamien Nguyên Tiên Trong a travaillé jeudi 8 septembre à Jakarta avec le directeur de l’Agence d’assurance des produits halal (BPJPH) du ministère indonésien de la Religion, Muhammad Aqil Irham, sur les mesures destinées à promouvoir la coopération religieuse entre les deux pays.

Le chef adjoint du Comité des affaires religieuses du gouvernement vietnamien Nguyên Tiên Trong et le directeur de l'Agence d'assurance des produits halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham, à Jakarta, le 8 septembre. Photo : VNA

Il a souhaité que les deux parties continuent de partager des informations sur la situation religieuse, les politiques et les lois sur la religion de chaque pays ; et de coopérer plus pour créer des conditions permettant aux religions, en particulier l’islam, d’intégrer et de promouvoir leur rôle dans la construction d’une société meilleure et pour la paix et la prospérité de l’ASEAN.

Le responsable a également proposé à la partie indonésienne de continuer d’aider, d’envoyer des imams au Vietnam pour donner des cours de perfectionnement aux dignitaires et aux musulmans, ainsi que fournir un soutien matériel, d’attribuer des bourses de formation scientifique aux musulmans vietnamiens.

Nguyên Tiên Trong, à la tête d’une délégation du Comité des affaires religieuses du gouvernement vietnamien, a demandé à la partie indonésienne de renforcer sa coopération en matière d’élaboration des normes Halal, de reconnaissance des certificats Halal et de gestion publique de la certification Halal afin de créer des conditions favorables pour l’accès des produits Halal vietnamiens sur le marché indonésien.

Au nom du ministère indonésien de la Religion, Muhammad Aqil Irham, a affirmé que l’Indonésie et le Vietnam ont des similitudes sur la concorde religieuse et la politique de respect de la liberté religieuse

Il a promis que Jakarta envisagerait la possibilité de soutenir les musulmans vietnamiens en pèlerinage à La Mecque. La partie indonésienne a également convenu de renforcer les liens biléraux à travers l’échange d’enseignements et de rituels entre dignitaires musulmans et des activités de formation.

La partie indonésienne a également fait part de sa volonté de coopérer avec le Vietnam dans le domaine Halal, contribuant ainsi à promouvoir la coopération économique et commerciale entre les deux pays. – VNA