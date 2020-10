Jakarta (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Pham Vinh Quang, a eu une séance de travail le 16 octobre avec le ministre indonésien des Affaires maritimes et de la Pêche, Edhy Prabowo, pour échanger des vues sur les mesures visant à intensifier la coopération bilatérale dans le domaine maritime et de la pêche.

L’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Pham Vinh Quang (gauche), a eu une séance de travail le 16 octobre avec le ministre indonésien des Affaires maritimes et de la Pêche, Edhy Prabowo. Photo : VNA

Le ministre indonésien a souligné que son gouvernement attache de l'importance aux relations avec le Vietnam et a exprimé son espoir de porter la coopération avec le pays à un nouveau niveau. Il a également proposé aux deux parties de coopérer plus étroitement dans les temps à venir.Quant aux questions en suspens, il a convenu avec l’ambassadeur Pham Vinh Quang de régler le problème des pêche urs détenus dans l’esprit d’humanité et de relations amicales bilatérales, en l’empêchant de nuire aux relations en développement.Le ministre a en outre déclaré que la partie indonésienne envisagerait positivement de signer prochainement un mémorandum d’accord entre le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural et son ministère sur la création d’une ligne directe contre les activités de pêche illégales,Lors de la session, les deux parties ont également échangé des opinions sur les conditions des pêcheurs vietnamiens détenus en Indonésie . La partie indonésienne s'est engagée à assurer ses conditions de vie et sa santé dans le contexte de la pandémie de COVID-19.-VNA