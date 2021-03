Une réunion du CSNU à New York, aux États-Unis. Photo: AFP / VNA

New Delhi (VNA) - L'Inde et le Vietnam ont tenu jeudi 11 mars des consultations bilatérales sur des questions du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) via une plateforme en ligne. Les deux parties ont convenu de travailler en étroite collaboration sur des questions clés à l'ordre du jour du CSNU.

Les deux parties ont discuté d'un large éventail de questions à l'ordre du jour du CSNU et se sont informées de leurs priorités au sein du CSNU, selon un communiqué de presse du ministère indien des Affaires étrangères publié le 11 mars.

Le Vietnam assumera la présidence du CSNU en avril de cette année. Le pays a également informé la partie indienne de ses initiatives durant sa présidence. -VNA