Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (gauche), rend une visite de courtoisie au Premier ministre indien, Narendra Modi.



New Delhi (VNA) – Le chef de la diplomatie vietnamienne, Bui Thanh Son, a eu le 17 juin une rencontre avec son homologue indien, Subrahmanyam Jaishankar, à l’occasion de sa participation à la réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères ASEAN-Inde à New Delhi.



Lors de la rencontre, le ministre Bui Thanh Son a invité son homologue indien à effectuer une visite au Vietnam et à coprésider la 18e réunion du Comité mixte Vietnam-Inde sur la coopération dans l’économie, le commerce, les sciences et technologies, prévue à Hanoï au 2e semestre 2022. Il a demandé à la partie indienne de favoriser l’accès des produits agricoles vietnamiens à son marché, d’encourager les entreprises indiennes à venir investir au Vietnam, notamment dans les secteurs de l’innovation, des technologies de l’information…



Le chef de la diplomatie indienne a affirmé que son pays considérait toujours le Vietnam comme un pilier important de sa politique "Act East". Il s’est engagé à oeuvrer pour promouvoir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays dans les temps à venir.



Les deux ministres ont été unanimes sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour renforcer les relations entre les deux pays dans tous les domaines, de porter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars en 2022, d’intensifier la coopération dans la culture, les sciences et technologies, l’énergie…



S'agissant des affaires régionales et internationales d’intérêt commun, les deux ministres ont convenu de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement lors des forums internationaux et régionaux. Ils ont été unanimes sur la nécessité de maintenir la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et de survol sur les mers et les océans conformément au droit international, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



Après leur rencontre, les deux ministres ont assisté à la cérémonie d’échange d’un protocole d'accord sur la coopération entre le Vietnam et l’Inde dans le domaine de la cybersécurité.



Auparavant, le ministre vietnamien des Affaires étrangères a eu une rencontre avec la présidente du Comité de solidarité Inde-Vietnam dans l'État de Bengale-Occidental, Kusum Jain.



Le soir du même jour, les ministres Bui Thanh Son et Subrahmanyam Jaishankar ont co-présidé une cérémonie marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Inde, au siège de l’ambassade du Vietnam à New Delhi. Lors de la cérémonie, ils ont annoncé le logo représentant le 50e anniversaire des relations bilatérales. A cette occasion, l’ambassade du Vietnam a projeté un documentaire sur l’histoire des relations entre les deux pays. -VNA