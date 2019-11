Le ministre vietnamien de la Défense Ngo Xuan Lich (droite) et le secrétaire américain à la Défense Mark Esper. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le secrétaire américain à la Défense Mark Esper effectue une visite officielle au Vietnam du 19 au 21 novembre, sur invitation du ministre vietnamien de la Défense Ngo Xuan Lich.

Cette visite a pour but de mettre en œuvre des documents de coopération dans la défense signés par les deux ministères vietnamien et américain et les dirigeants des deux pays, contribuant ainsi à intensifier les liens d’amitié et la confiance entre les deux armées et les deux peuples.

Après la cérémonie d’accueil officielle tenue le 20 novembre à Hanoï, le général Ngo Xuan Lich, ministre de la Défense, a eu un entretien avec le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper lors duquel les deux parties ont souligné l’importance du maintien d’un environnement pacifique et stable au service du développement.

Les deux parties se sont accordées pour rendre les relations bilatérales dans la défense plus profondes, substantielles et efficaces, contribuant au cadre du partenariat intégral entre les deux pays.

Les deux ministres ont estimé que les résultats de la coopération entre le Vietnam et les États-Unis dans la défense avaient connu un développement positif, conformément aux relations du partenariat intégral et répondant aux aspirations et aux intérêts des peuples des deux pays, notamment dans le règlement des conséquences de la guerre tel que la recherche des soldats portés disparus, le déminage, la participation aux activités de maintien de la paix des Nations Unies, la formation, la santé militaire…

Dans les années à venir, les deux parties ont convenu de poursuivre les contenus de coopération définis dans le protocole d'accord sur la promotion de la coopération en matière de défense signé en 2011, la déclaration sur la vision commune de la coopération en matière de défense signée en 2015, le plan de coopération pour la période 2018-2020, en mettant l’accent sur l’échange de délégations de haut niveau, le renforcement des mécanismes de consultation et de dialogue, le règlement des conséquences de la guerre…

Dans l’immédiat, les deux parties se concentreront sur la mise en œuvre du projet de traitement de l'environnement contaminé par la dioxine à l'aéroport de Bien Hoa, la recherche et le sauvetage, le secours d'urgence et l'assistance humanitaire, la sécurité maritime, la médecine militaire, la formation en anglais, le maintien de la paix de l’ONU, etc. -VNA