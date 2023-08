Washington DC (VNA) – Le Vietnam et les États-Unis ont tenu les 22 et 23 août à Washington une réunion du Groupe de travail sur le bois, créé pour mettre en œuvre l’accord entre les deux gouvernements sur le contrôle de l’exploitation et du commerce illégaux du bois.

Les exportations vietnamiennes de bois et de produits dérivés vers les États-Unis ont atteint 7,4 milliards de dollars en 2020. Photo d'illustration : VNA

L’événement était coprésidé par le vice-ministre vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural, Nguyên Quôc Tri, et la représentante adjointe au commerce des États-Unis pour l’environnement et les ressources naturelles, Kelly Milton.La délégation vietnamienne comprenait également des représentants du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, du ministère de l’Industrie et du Commerce, de l’Office du commerce et de la division économique de l’ambassade du Vietnam aux États-Unis.Lors de la réunion, la délégation vietnamienne a informé la partie américaine des mesures prises par le Vietnam pour mettre en œuvre l’accord, notamment la révision et l’élimination des incitations financières pour le secteur de la transformation du bois, l’amélioration du contrôle douanier et de l’examen du bois importé.D’autres mesures comprennent le renforcement de la coopération avec les exportateurs de bois pour contrôler les origines, la modification des documents juridiques pour réviser le système de classification des entreprises, le complément des critères pour spécifier les zones géographiques positives exportant du bois vers le Vietnam et le contrôle du bois saisi afin qu’il n’entre pas dans les chaînes d’approvisionnement.La délégation vietnamienne a souligné que le Vietnam a toujours déployé les efforts les plus importants possibles pour concrétiser l’accord et s’engage à développer un secteur sylvicole transparent, durable et responsable.Tout au long de ses réformes et de son intégration dans l’économie mondiale, le Vietnam reste déterminé à respecter le principe du développement durable. Le pays a pris des engagements forts et s’est joint aux efforts internationaux pour protéger l’environnement et la planète verte.Lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), le gouvernement vietnamien s’est engagé à réduire les émissions de méthane de 30% d’ici 2030 par rapport au niveau enregistré en 2020 et à œuvrer pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050. Le secteur sylvicole a un rôle important à jouer dans la réalisation de ces engagements, selon la délégation.La partie américaine a hautement apprécié la mise en œuvre sérieuse par le Vietnam des engagements pris dans l’accord sur le contrôle de l’exploitation et du commerce illégaux de bois.Elle a affirmé que l’assistance technique continuerait d’aider le Vietnam à renforcer les capacités des agences compétentes afin de protéger les forêts, de conserver la biodiversité et de contenir l’exploitation et le commerce illégaux du bois.Signé en octobre 2021, l’accord démontre la responsabilité du Vietnam dans la formulation, la promulgation et l’application de réglementations pour garantir l’origine légale du bois, conformément aux traités internationaux auxquels le Vietnam est partie. – VNA