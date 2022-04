Cérémonie de signature. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dào Ngoc Dung, et l’ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Gareth Ward ont signé mardi 5 avril à Hanoi un protocole d’accord de coopération dans la formation professionnelle entre le Vietnam et le Royaume-Uni.

Ce texte, signé au nom des gouvernements des deux pays, créera un cadre juridique pour la coopération bilatérale dans le domaine de la formation professionnelle, contribuant à promouvoir l’objectif de développement de ce secteur au Vietnam.



Les deux parties ont convenu de partager les connaissances professionnelles, de soutenir le développement et la mise en œuvre de politiques d’enseignement professionnel durable, de partager des expériences en matière d’amélioration de la qualité de la formation professionnelle.



Elles se sont également accordées pour accroître la participation des entreprises pour assurer l’offre et la demande du secteur, coopérer pour améliorer les capacités d’administration et d’enseignement et d’évaluation des capacités dans les établissements de formation professionnelle.



En outre, elles se sont engagées à encourager l’application de la technologie numérique dans la formation en ligne, à améliorer le cadre institutionnel ad hoc, à mettre en œuvre des programmes linguistiques adaptées dans l’enseignement professionnel, à promouvoir le partenariat entre les établissements reconnus par les deux parties, et à développer des bases de données sur la formation professionnelle.

Séance de travail avant la cérémonie de signature. Photo: VNA

Le contenu du protocole d’accord est conforme à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement de la formation professionnelle pour la période 2021-2030 avec une vision à l’horizon 2045.



La signature favorisera la coopération dans le domaine de la formation professionnelle, contribuant ainsi au renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays.



Dans le cadre de la cérémonie de signature, le ministre Dào Ngoc Dung a eu une séance de travail avec l’envoyé spécial du Premier ministre britannique pour le commerce, Graham Stuart.



Il a hautement apprécié le soutien accordé par le Royaume-Uni au Vietnam ces dernières années, en particulier dans la formation professionnelle par le biais du British Council.



Les deux parties se sont informées des activités de coopération dans le soutien aux victimes de la traite d’êtres humains, les soins et la protection des enfants, et ont convenu de renforcer la coordination dans la formation professionnelle. -VNA