Hanoï, 19 juillet (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a affirmé le 18 juillet la volonté du Vietnam de renforcer les liens traditionnels avec le Mexique lors d'un entretien téléphonique avec la présidente du Sénat mexicain Olga Sanchez Cordero.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Le président de l’AN Vuong Dinh Hue a souligné que le Vietnam n’oubliera jamais l'esprit le précieux soutien du Mexique dans sa lutte pour l'indépendance et la réunification nationale, ajoutant qu'il chérit toujours et souhaite promouvoir les relations traditionnelles avec les pays d'Amérique latine, notamment le Mexique, à un nouveau niveau.Il a déclaré que le Vietnam espère renforcer les liens avec le Mexique via les canaux du Parti, gouvernementaux, parlementaires et interpersonnels.Malgré la distance géographique et les graves répercussions de la pandémie de COVID-19 ces dernières années, les deux parties ont maintenu avec souplesse et efficacité la consultation politique et le comité mixte de coopération économique, commerciale et d'investissement, qui ont reflété la volonté commune de maintenir et de renforcer les relations bilatérales.Exhortant les deux parties de continuer à augmenter les visites mutuelles à tous les niveaux, en particulier par leurs hauts dirigeants, il a invité la présidente du Sénat à effectuer une visite officielle au Vietnam et a également transmis une invitation similaire du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc au président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador.Lors des entretiens, les deux dirigeants parlementaires ont applaudi les résultats encourageants des relations entre leurs pays ces dernières années.Malgré les effets de la pandémie sur le commerce mondial, la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux a tout de même augmenté de 37,5 % en glissement annuel pour atteindre 5,06 milliards de dollars en 2021 et s'établir à 2,33 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de 2022.Les organes législatifs du Vietnam et du Mexique devraient faciliter l'accès des entreprises aux marchés de l'autre et tirer parti du traitement préférentiel du CPTPP afin de favoriser les liens économiques et commerciaux, ont-ils déclaré.Vuong Dinh Hue a noté que le Vietnam était prêt à travailler avec le Mexique pour promouvoir davantage les relations commerciales de manière plus équilibrée et créer les conditions permettant aux entreprises des deux pays d'accroître leurs investissements sur les marchés de l'autre.Olga Sanchez Cordero a déclaré que le parlement mexicain soutenait la négociation, la finalisation et la signature par les pays d'importants accords de coopération tels qu'un accord sur la coopération douanière, un accord sur l'évitement de la double imposition et un autre sur la coopération dans l'enseignement supérieur, créant ainsi une base juridique pour la coopération bilatérale à développer de façon stable et durable.Les deux principaux législateurs ont également hautement apprécié les partenariats dans les domaines de la défense, de la culture, de l'éducation et de la médecine traditionnelle.Vuong Dinh Hue a souligné la volonté du Vietnam de renforcer les liens de défense et de sécurité, en particulier dans les échanges politiques, la sécurité maritime, la participation à la force de maintien de la paix, la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale et la formation du personnel de défense.Olga Sanchez Cordero, pour sa part, a également accepté de renforcer les partenariats dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et d'autres questions prioritaires en matière de sécurité.En ce qui concerne la coopération multilatérale, Vuong Dinh Hue a fait l'éloge de la coordination étroite et du soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux tels que les Nations Unies lorsqu'ils ont tous deux servi en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies (le Vietnam en 2020 - 2021 et le Mexique en 2021 - 2022) et sont actuellement membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et du Forum pour la coopération Asie de l'Est - Amérique latine (FEALAC). Ils travaillent également ensemble pour mettre en œuvre efficacement l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).Il a remercié le Mexique d'avoir plaidé pour la candidature du Vietnam à un siège au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour 2023-2025 et à la Commission des limites du plateau continental pour 2023-2028.Il a exprimé son espoir d'un soutien mutuel continu dans les forums multilatéraux, ajoutant que le Vietnam est prêt à soutenir le Mexique pour renforcer la coopération avec d'autres pays de l'ASEAN.La présidente du Sénat mexicain a estimé que les deux pays partagent de nombreuses valeurs communes sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'amitié et du multilatéralisme. Elle a également affirmé le soutien de son pays au Vietnam lors de forums multilatéraux.Les dirigeants ont partagé le point de vue selon lequel les deux parlements devraient fortement promouvoir l'établissement par les gouvernements d'un partenariat intégral entre le Vietnam et le Mexique. Ils ont également fait l'éloge de la coopération parlementaire dans les aspects bilatéraux et multilatéraux et ont affirmé le rôle important de cette coopération dans le renforcement des relations bilatérales.Ils sont convenus de renforcer les échanges de délégations entre les dirigeants des parlements, les agences spécialisées et les groupes d'amitié, d'accroître le partage d'expériences et de maintenir la concertation, la coordination et le soutien mutuel dans les mécanismes de coopération multilatérale ainsi que dans les forums parlementaires régionaux et internationaux.Ils ont convenu de se coordonner étroitement pour intensifier davantage les relations entre les États, les parlements et les peuples vietnamiens et mexicains, exprimant leur conviction que l'amitié et la coopération bilatérales continueront de se développer pour les intérêts de leur peuple et pour la paix, la stabilité, la coopération et la paix régionales et mondiales. – VNA