Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Les relations entre le Vietnam et le Laos ne cessent de se développer, depuis son établissement. En particulier, les relations commerciales évoluent dans une direction positive, substantielle et efficace.

Par conséquent, la visite officielle au Laos du Premier ministre Pham Minh Chinh où il copréside la 45e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos et la clôture de l'Année de la solidarité et de l'amitié Vietnam - Laos, Laos - Vietnam 2022 les 11 et 12 janvier contribueront à promouvoir l'amitié grandiose, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.

Selon les statistiques, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Laos ont connu une croissance de 20% en glissement annuel pour atteindre 1,63 milliard de dollars en 2022, contre 1,37 milliard de dollars en 2021 et plus d’un milliard de dollars en 2020.

Les principaux articles d'exportation du Vietnam étaient fruits et légumes ; acier et fer ; machines, équipements, outils et pièces détachées.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a déclaré que depuis 2021, les ministères de l'Industrie et du Commerce des deux pays ont continuellement atteint l'objectif de maintenir une croissance annuelle du commerce bilatéral d'au moins 10 % fixé par les hauts dirigeants.

En outre, les deux parties se sont étroitement coordonnées pour mettre en place un cadre juridique complet et intégral à travers l'Accord commercial Vietnam-Laos, l'Accord commercial frontalier Vietnam-Laos en 2015.

Dans le domaine de "l'énergie", les deux parties ont signé et effectivement mis en œuvre le protocole d'accord entre les deux gouvernements du Vietnam et du Laos sur la coopération électrique.

Le ministre lao de l'Industrie et du Commerce, Malaythong Kommasith, a déclaré que ces dernières années, le commerce bilatéral entre les deux pays avait augmenté positivement mais n'était pas proportionné au potentiel et aux relations politiques entre les deux parties.

Par conséquent, dans les temps à venir, le ministère lao de l'Industrie et du Commerce renforcera la coopération avec la partie vietnamienne pour mettre en œuvre des orientations et des solutions en vue de développer plus fortement les relations commerciales bilatérales, notamment le commerce transfrontalier, l'échange de marchandises dans les domaines de l'énergie et des mines.

Le ministre Nguyen Hong Dien a affirmé que son ministère serait prêt à partager ses expériences, à coopérer et à soutenir le Laos pour surmonter les difficultés dans le contexte d'une économie et d'une politique mondiales compliquées. -VNA