Le général Do Quyet, directeur de l'Université médicale militaire du Vietnam. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - La première conférence scientifique entre les Universités Médicales Militaires du Vietnam et du Laos a eu lieu mercredi à Vientiane.

Quinze interventions et quinze rapports de recherche médicale ont été présentés à cette occasion.

Selon le général Khampheth Sisanon, chef adjoint du Département général de la logistique de l'Armée populaire du Laos, la conférence est une bonne occasion pour les cadres et les professeurs des deux universités d'échanger leurs connaissances et leurs expériences dans la recherche scientifique, la formation des jeunes scientifiques au service du diagnostic, du traitement des maladies et des soins de santé des soldats.

Pour sa part, le général Do Quyet, professeur-docteur, et directeur de l'Université médicale militaire du Vietnam, a apprécié la coopération entre les deux universités lors de ces derniers temps. Cette conférence a permis de resserrer la coopération scientifique, notamment dans le traitement médical pour l'armée et le peuple des deux pays.

A l'issue de la conférence, les deux parties ont signé un procès-verbal sur le plan d'action pour la période 2018-2019. L'Université médicale militaire du Vietnam soutiendra la partie laotienne dans la formation des cadres, le partage des expériences de gestion des étudiants, la gestion de la qualité éducative, la fourniture des équipements et des documents au service de la formation, etc. -VNA