Rencontre entre Tran Cam Tu et Khamphan Phommaphat. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Tran Cam Tu, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central, chef de la Commission de contrôle du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a reçu le 1er juin à Hanoï Khamphan Phommaphat, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central, chef de la Commission de contrôle du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), chef du Comité central de prévention et de lutte contre la corruption, Inspecteur général d’Etat du Laos.



Lors de la rencontre, Tran Cam Tu a informé son interlocuteur du renforcement du travail d’édification et de rectification du Parti, et de la lutte contre la corruption au Vietnam. Il a déclaré souhaiter que le Vietnam et le Laos continuent d’échanger des délégations, des informations et des expériences pour développer leur amitié, leur solidarité spéciale et leur coopération intégrale.



De son côté, Khamphan Phommaphat a émis le souhait d’acquérir des expériences vietnamiennes dans le contrôle et l’inspection afin d’améliorer le professionnalisme dans l’inspection, ainsi que dans la prévention et la lutte contre la corruption au Laos. Il a affirmé sa volonté de faire de son mieux pour contribuer au développement des relations entre les deux pays.

Le même jour, Khamphan Phommaphat a eu des séances de travail avec la Banque commerciale par actions pour l'investissement et le développement du Vietnam (BIDV) et le groupe Electricité du Vietnam (EVN).

BIDV est présente au Laos depuis 23 ans. Selon Khamphan Phommaphat, BIDV est un symbole de la coopération entre le Vietnam et le Laos dans le secteur bancaire. L'Inspecteur général d'État du Laos a déclaré espérer qu'à travers cette visite, la coopération bilatérale dans ce secteur serait renforcée.



En travaillant avec EVN, Khamphan Phommaphat a souligné la coopération traditionnelle entre le Vietnam et le Laos et les secteurs électriques des deux pays. Actuellement, EVN coopère dans l'achat et la vente d'électricité avec le Laos.-VNA