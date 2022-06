Panorama de la conférence. Photo: VNA Panorama de la conférence. Photo: VNA

Thua Thien - Hue (VNA) - Les ministère vietnamien et lao de la Sécurité publique ont organisé vendredi à Hue, province de Thua Thien-Hue (Centre), une conférence bilatérale pour faire bilan de six mois de mise en œuvre du protocole d'accord de coopération dans la prévention et la lutte contre la drogue.

En six mois de mise en œuvre de ce protocole d’accord, les forces vietnamiennes ont découvert 112 affaires de trafic de drogue depuis le Laos au Vietnam, arrêté 140 trafiquants et saisi 83,6kg d’héroïne et 109kg de drogues de synthèse. La situation de la criminalité et de la drogue sur la frontière commune entre les deux pays est généralement sous contrôle.

Le vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique Nguyen Ngoc Duy lors de la conférence. Photo: VNA



En outre, la Police vietnamienne a construit 202 bureaux de travail pour la Police lao dans des villages frontaliers avec le Vietnam. Elle a également soutenu les forces compétentes lao dans la prévention et la lutte contre la drogue, l’élaboration de documents juridiques en la matière, la formation de personnel, etc.

Le protocole d'accord de coopération en matière de prévention et de lutte contre la drogue entre les ministères vietnamien et lao de la Sécurité publique a été signé le 9 août 2021 à Vientiane. -VNA