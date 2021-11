Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam et le Japon ont tenu le 24 novembre à Tokyo, leur 7e dialogue sur la politique environnementale.

Lors du dialogue, le ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement, Tran Hong Ha, et le ministre japonais de l'Environnement, Yamaguchi Tsuyoshi Michael, ont discuté des mesures visant à renforcer la coopération bilatérale dans la protection de l'environnement et la résilience au changement climatique, y compris la mise en œuvre des engagements pris par les Premiers ministres des deux pays lors de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26).

Le ministre Tran Hong Ha s'est déclaré convaincu qu'avec l'intérêt des deux parties, la coopération bilatérale dans la protection de l'environnement, la résilience au changement climatique et le développement de l'économie circulaire, serait de plus en plus promue et élargie dans d'autres domaines telles que la prévention des catastrophes et la gestion des déchets plastiques océaniques.

A l'issue du dialogue, les deux ministres ont signé un plan de coopération conjointe sur le changement climatique afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Le ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement, Tran Hong Ha (gauche) et le ministre japonais de l'Environnement, Yamaguchi Tsuyoshi Michael lors du dialogue le 24 novembre à Tokyo. Photo: VNA

Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information, le ministre Tran Hong Ha a déclaré que le dialogue contribuerait à l'accord prochain des deux gouvernements pour établir une feuille de route réalisable pour la mise en œuvre de l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050.

C'est aussi le moment où le Vietnam et le Japon doivent lancer de grands projets communs se concentrant sur la conversion de l'énergie des combustibles fossiles en énergies renouvelables, en énergie éolienne et en hydrogène avec l'application de technologies nouvelles et modernes, a-t-il souligné. -VNA