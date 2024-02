Réunion entre le vice-ministre japonais de la Défense pour les Affaires internationales, Serizawa Kiyoshi, et le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre japonais de la Défense pour les Affaires internationales, Serizawa Kiyoshi, a visité le 27 février à Hanoï le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, au cours de laquelle les deux parties ont recherché des opportunités de coopération dans le maintien de la paix de l'ONU dans les temps à venir.



Serizawa Kiyoshi était à Hanoï pour coprésider le 10e Dialogue sur la politique de défense Vietnam-Japon au niveau de vice-ministre de la Défense, qui a eu lieu le même jour.



Il a souligné la coopération entre les deux pays dans les opérations de maintien de la paix et a exprimé son espoir d'une collaboration accrue dans les domaines où les deux pays ont des atouts et une demande.



Pour sa part, le colonel Pham Manh Thang, chef du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, a remercié le Japon pour son soutien au Vietnam lors du processus de participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU et a suggéré que les deux parties favorisent la coopération à cet égard.



Les deux parties sont convenues de renforcer cette coopération à travers l'échange de délégations et d'expertises, la formation et l’assistance technique, ainsi que la coordination dans l'organisation de conférences, ateliers et forums pertinents.



Le Japon continuera d'inviter des soldats vietnamiens à des cours de formation et à des exercices de maintien de la paix à court terme sur son sol, et aidera ce pays d'Asie du Sud-Est à accroître la capacité de ses professeurs de maintien de la paix.



Par ailleurs, des échanges professionnels, culturels et sportifs seront organisés pour les forces vietnamiennes et japonaises déployées au sein de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS).



Le Japon est un partenaire international important du Vietnam dans le maintien de la paix de l'ONU, avec un protocole d'accord signé par les ministères de la Défense des deux pays en septembre 2015.



Au niveau multilatéral, les deux pays ont coordonné, coprésidé et organisé avec succès les réunions et activités du Groupe de travail d'experts de la Réunion des Ministres de la Défense de l'ASEAN Plus (ADMM ) sur les opérations de maintien de la paix.



Ils ont également travaillé ensemble dans le cadre du Programme de Partenariat Triangulaire (PPT). le Japon a collaboré avec le Vietnam et l’a soutenu pour organiser trois cours de formation destinés aux ingénieurs militaires de maintien de la paix. -VNA