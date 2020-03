Hanoi (VNA) – Sur la base de l’accord entre les ministères de la Défense du Vietnam et du Japon, le général Yamazaki Koji, chef d’état-major interarmées des forces d’autodéfense japonaises, a effectué une visite officielle au Vietnam du 1er au 4 mars.

Le général de corps d’armée Phan Van Giang (à droite) et le général Yamazaki Koji. Photo: VNA



Le général de corps d’armée Phan Van Giang, chef d’état-major général de l'Armée populaire du Vietnam (APV), également vice-ministre de la Défense, s’est entretenu lundi 2 mars avec le général Yamazaki Koji.

Les deux parties ont estimé que que la coopération entre l'APV et les forces d'autodéfense japonaises avait été bien mise en œuvre sur la base de la déclaration de vision commune sur la coopération entre le Vietnam et le Japon en matière de défense s’orientant vers la prochaine décennie, signée entre les deux ministères de la Défense en avril 2018.

Vietnamien et Japonais ont convenu que la coordination et le soutien mutuel lors de forums multilatéraux, en particulier lors du Forum régional de l'ASEAN (FRA) et de la conférence élargie des ministres de la défense de l'ASEAN (ADMM+) ont été renforcés.

En vue de promouvoir cette coopération entre l'APV et les Forces d'autodéfense japonaises, les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération dans la formation professionnelle en médecine subaquatique et en médecine appliquée aux sous-marins, le sauvetage, l’aide en matériel médical à la marine vietnamienne, la visite d'avions des Forces d'autodéfense japonaises au Vietnam.

Le Vietnam et le Japon renforceront la coopération en matière de formation, de recherche scientifique et de médecine militaire.

Les deux parties mèneront une coopération dans le domaine de la construction navale et du transfert de technologie dans l'industrie de la construction navale militaire, ainsi que dans la production d'articles économiques.



Le Vietnam a suggéré au Japon de soutenir la formation d'experts techniques en matière d'industrie de la défense, de recevoir des travailleurs hautement qualifiés pour travailler au Japon, de partager l'expérience de gestion de l'État dans l'industrie de la défense au service de l'économie de marché, et de renforcer la coopération dans l'élaboration d'une stratégie de développement des forces de maintien de la paix du Vietnam et dans l’organisation de la Conférence des Nations unies sur le maintien de la paix au Vietnam.

D’autres contenus de coopération entre les deux parties dans les temps qui viennent comme échanges de visites à tous les niveaux et poursuite de la mise en œuvre des mécanismes de coopération ont aussi été au menu des discussions.

Avant, le général Yamazaki Koji a rendu une visite de courtoisie au général Ngô Xuân Lich, ministre vietnamien de la Défense, qui s’est déclaré convaincu que cette visite au Vietnam de la haute délégation japonaise approfondirait le partenariat stratégique étendu entre les deux pays et porterait la coopération entre l’APV et les Forces d’autodéfense japonaises à une nouvelle hauteur. -VNA