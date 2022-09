Hanoi (VNA) - Le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoang Dao Cuong, et le secrétaire d'État et porte-parole du ministère cambodgien de la Culture et des Beaux-Arts, Long Ponnasirivath, ont signé un programme de coopération culturelle et artistique pour la période 2023 – 2027, lors d'une réunion le 28 septembre à Ho Chi Minh-Ville.

Lors de la cérémonie de signature du programme. Photo : VNA

Selon le programme, les deux parties ont convenu que le Cambodge enverrait des délégations pour visiter et travailler au Vietnam en 2024 et 2026, tandis que le Vietnam enverrait des délégations au Cambodge en 2023 et 2025.Les deux parties se coordonneront pour organiser la Semaine de la culture vietnamienne au Cambodge en 2024 et 2026, et la Semaine de la culture cambodgienne au Vietnam en 2023 et 2025.En 2027, les deux semaines de la culture se tiendront dans les deux pays à l'occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge, ainsi que d'autres activités telles que des performances artistiques et des expositions.Les deux parties soutiendront et créeront des conditions favorables à la coopération entre leurs agences opérant dans la recherche culturelle et artistique, la conservation du patrimoine culturel traditionnel, les beaux-arts, la photographie, les expositions et les bibliothèques et l'organisation de programmes d'échanges culturels et artistiques dans les zones frontalières.Le Vietnam formera des étudiants cambodgiens dans des écoles culturelles et artistiques gérées par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. La quantité et le temps spécifiques seront convenus en détail sur la base de l'approbation des deux gouvernements.Au cours de la séance de travail, Long Ponnasirivath a remercié la partie vietnamienne d'avoir créé des conditions favorables pour que le ministère cambodgien organise la Semaine de la culture cambodgienne au Vietnam.Il a souhaité que le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme continue d'aider le Cambodge à former des ressources humaines dans les domaines de la culture, des arts et de la conservation du patrimoine.Pour sa part, Hoang Dao Cuong a déclaré que le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme est prêt à soutenir le Cambodge dans la formation des ressources humaines dans les secteurs du cinéma, du cirque et de la musique et octroyer des bourses aux étudiants cambodgiens.- VNA