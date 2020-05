Hanoi (VNA) – Vendredi 8 mai, à Hanoi, le ministère de l'Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh s’est entretenu par téléphone avec le ministre australien du Commerce, du Tourisme et de l'Investissement Simon Birmmingham pour discuter des solutions à promouvoir la coopération commerciale et l’investissement entre les deux pays après la pandémie de COVID-19.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh. Photo : VNA



Lors de la conservation téléphonique, les deux ministres ont évalué les résultats de coopération économique et commerciale entre le Vietnam et l'Australie ces dernières années et discuté d'un plan pour mener des activités de coopération entre les deux pays après l'épidémie de COVID-19, restaurer les activités de coopération, les chaînes d'approvisionnement entre les deux pays et la coordination dans les cadres multilatéraux.



Les deux ministres ont échangé des opinions sur la coordination de la mise en œuvre des accords conclus par les Premiers ministres des deux pays dans l’élaboration d'une stratégie de coopération économique renforcée, qui a rapidement fait des deux pays l'un des dix partenaires commerciaux de premier rang.

Les deux parties vont coopérer pour ouvrir les marchés des produits agricoles et sylvicoles des deux pays et dégager des obstacles pour les entreprises d'import-export grâce à la restauration des systèmes de transport maritime, aérien, la coopération pour diversifier la chaîne d'approvisionnement, en évitant la dépendance à l'égard quelques marchés.



En outre, les deux parties ont également discuté de la promotion de la coopération en matière d'investissement, du transfert de technologie dans les domaines de l'énergie, des mines, de la métallurgie et de l’industrie auxiliaire.



En particulier, les deux ministres ont abordé l'exploitation efficace des opportunités offertes par l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP), la coordination pour promouvoir le processus de négociation du Partenariat économique régional global (RCEP), des contenus d'autres coopérations entre les deux pays dans le cadre de la coopération ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande et de l'année où le Vietnam assume la présidence de l'ASEAN 2020.

Le ministre Simon Birmingham a félicité les politiques, la détermination et les résultats du Vietnam pour répondre et surmonter les conséquences de l'épidémie de COVID-19.



Le ministre a remercié le gouvernement, le ministère de l'Industrie et du Commerce et les agences compétentes du Vietnam pour avoir pris soin et partagé les difficultés des entreprises et des investisseurs australiens au Vietnam ainsi que leurs efforts de coordination avec les pays de l'ASEAN et les pays partenaires à maintenir et à assurer le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement régionales, aidant les entreprises à surmonter les difficultés.



Le ministre Simon Birmingham a notamment remercié le Vietnam d'avoir repris les exportations de riz et aidé les pays à importer du riz, notamment les petits pays de la région Océanie-Pacifique pour répondre aux besoins alimentaires.



En outre, le ministre australien Simon Birmingham a également demandé à la partie vietnamienne de faciliter la certification d'origine dans les procédures de dédouanement des marchandises.



Le ministre Tran Tuan Anh a affirmé que le Vietnam fera de son mieux pour résoudre les difficultés des entreprises.



Le ministre a également proposé à l'Australie d'établir des mécanismes de coopération plus étroits dans des domaines tels que la promotion du commerce, la coopération entre l'Autorité des recours commerciaux du Vietnam et la Commission australienne antidumping pour améliorer l’efficacité du soutien pour le milieu d’affaires, en évitant les collisions inutiles dans le domaine du commerce.



Le ministre Simon Birmingham a affirmé que l'Australie soutient toujours et coopère étroitement avec le Vietnam pour assumer avec succès le rôle de président de l'ASEAN 2020.



Il a également affirmé la détermination d'Australie à travailler en étroite collaboration avec le Vietnam pour conclure les négociations pour l'accord RCEP cette année et remercié le soutien opportun et la coopération étroite du ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam afin de renforcer et d’améliorer les relations commerciales entre les deux pays.



Concernant l'ouverture du marché, le ministre Tran Tuan Anh a demandé à l'Australie d'accélérer la mise en œuvre des procédures d'évaluation et d'octroi des permis d'importation pour les produits agricoles et aquatiques et les fruits frais, en particulier les crevettes.



Le ministre Simon Birmingham a accepté la proposition du ministre Tran Tuan Anh et a affirmé qu'il discuterait avec le ministère australien de l'Agriculture, des Ressources en eau et de l'Environnement pour promouvoir la coopération dans l'ouverture des marchés.



Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le Vietnam et l'Australie ont rehaussé ses relations de partenariat intégral à partenaire stratégique en mars 2018.

Entre janvier et avril, la valeur d’import-export du Vietnam et de l’Australie a atteint 2,68 milliards de dollars, en hausse de 9,6% en glissement annuel. - VNA