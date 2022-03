Hanoi (VNA) – Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son s’est entretenu au téléphone, jeudi 24 mars, avec son homologue australienne Marise Payne.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue australienne Marise Payne. Photo : VNA

Les deux ministres se sont réjouis du développement dynamique du partenariat stratégique Vietnam – Australie, malgré les difficultés en raison de l’épidémie de Covid-19.Les liens étroits s’illustrent au travers des entretiens téléphoniques fréquents entre les deux Premiers ministres, de leur rencontre en marge de la COP26 en octobre 2021 au Royaume-Uni, et de l’adoption de la Stratégie d’engagement économique renforcé Vietnam-Australie (EEES) et de la Déclaration conjointe sur l’engagement en faveur d’une action pratique pour le climat.Le ministre Bui Thanh Son a exprimé ses remerciements et salué le fait que l’Australie a annoncé fournir davantage de vaccins contre le Covid-19 au Vietnam pour vacciner les enfants, en plus des 7,8 millions de doses de vaccins déjà livrées.Il a déclaré que l’aide précieuse et opportune accordée par l’Australie aidera le Vietnam à accélérer la vaccination, contribuant positivement à la prévention et à la lutte contre l’épidémie de Covid-19 au Vietnam.Les deux ministres ont convenu d’apprécier hautement que l’ouverture complète des deux pays facilitera la promotion des relations entre les deux pays dans divers domaines, notamment l’échange de délégations, les échanges populaires, l’économie, l’agriculture et le travail, contribuant à porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur. – VNA