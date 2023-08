Hanoï (VNA) - En 2022, le Vietnam est devenu le plus grand importateur de coton australien , avec une part de marché de 38,8%. Vu les tendances actuelles, le Vietnam devrait conforter sa place dans les années à venir.Le Vietnam est le troisième plus grand exportateur de textile-habillement au monde, avec un chiffre d'affaires à l'exportation estimé à 44,5 milliards de dollars en 2022, soit une hausse annuelle de 10,5-11%, selon un rapport du groupe national du textile-habillement du Vietnam ( Vinatex ).La demande en matières premières en coton des entreprises textiles nationales augmente, entraînant une forte augmentation des importations de coton. En 2022, le Vietnam a dépensé 3,3 milliards de dollars pour importer près de 1,7 million de tonnes de coton en provenance de 11 marchés différents, dont les États-Unis, le Brésil et l'Australie.Les importations de coton du marché australien sont passées de 78 millions de dollars australiens en 2020 à 1,69 milliard de dollars australiens (soit près de 1,12 milliard de dollars américains) en 2022.Actuellement, il existe trois accords de libre-échange qui soutiennent les exportations de coton australien vers le Vietnam, que sont l'accord de libre-échange ASEAN – Australie - Nouvelle-Zélande (AANZFTA), l'accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et le Partenariat économique régional global (RCEP).Rob Cairns, consultant en marketing pour les exportations de l'Association australienne des expéditeurs de coton (Australian Cotton Shippers Association – ACSA), a déclaré que la filière cotonnière australienne souhaitait approfondir ses relations avec l'industrie vietnamienne du textile et de l'habillement afin de répondre à la demande croissante du marché dans les années à venir. -VNA