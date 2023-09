Pretoria (VNA) - Le Vietnam et l’Afrique du Sud disposent d’un potentiel substantiel de développement du commerce bilatéral, a déclaré la vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Phan Thi Thang lors d’un séminaire sur la coopération économique à Pretoria.

La vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Phan Thi Thang lors du séminaire à Pretoria, le 14 septembre. Photo : VNA

L’événement, organisé jeudi 14 septembre en marge de la célébration des 30 ans des relations diplomatiques bilatérales, a attiré plus de 150 participants venus des agences gouvernementales, des localités et des entreprises des deux pays.



Dans son discours, la vice-ministre Phan Thi Thang a noté avec satisfaction que les relations entre le Vietnam et l’Afrique du Sud ont progressé, créant ainsi une force motrice pour leurs liens économiques et commerciaux.



La responsable a cité des statistiques montrant que le commerce bilatéral n’a cessé de croître entre 2018 et 2022, dépassant 1,2 milliard de dollars chaque année.



En particulier, les deux pays disposent d'un grand potentiel d'expansion du commerce bilatéral puisque leurs structures d'exportation sont pour l'essentiel complémentaires. Il s'agit d'une condition favorable pour que leurs entreprises puissent consolider et diversifier leurs chaînes d'approvisionnement, a-t-elle indiqué.

La vice-ministre sud-africaine du Commerce, de l’Industrie et de la Concurrence, Nomalungelo Gina, s’est dit impressionnée par le fort développement économique et commercial du Vietnam et a partagé le point de vue de son homologue vietnamienne selon lequel les deux marchés sont complémentaires.