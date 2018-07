Le 10e dialogue stratégique Vietnam-Russie. Photo: VNA



Moscou (VNA) - Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères (AE) du Vietnam Bùi Thanh Son et son homologue russe Igor Morgulov ont co-présidé ce mardi à Moscou le 10e dialogue stratégique Vietnam-Russie.Le vice-ministre russe a salué le mécanisme de dialogue stratégique entre les deux ministères qui a permis d’échanger sur des sujets de grande importance favorisant les relations bilatérales et internationales.De son côté, Bùi Thanh Son a félicité la Russie pour le succès de l’organisation du Coupe du monde de football 2018. Selon lui, l’événement rehausse le prestige et l’image de la Russie auprès de ses partenaires internationaux.Les deux parties se sont déclarées satisfaites du développement heureux du Partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie ces derniers temps, et ont affirmé leur détermination à porter le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars en 2020 ainsi qu’à promouvoir la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment dans le pétrole et le gaz.Les deux parties ont ensuite débattu en profondeur de l’organisation de la prochaine visite de hauts dirigeants vietnamiens en Russie prévue fin 2018, de la 21e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie sur la coopération économique, commerciale et scientifico-technique, de l’Année du Vietnam en Russie et de l’Année de la Russie au Vietnam à l’occasion du 25e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations d’amitié entre le Vietnam et la Russie.Elles ont également discuté des questions régionales et internationales d’intérêt commun, avant de s’accorder pour collaborer étroitement sur les forums internationaux, notamment à l’ONU et dans le cadre de la coopération ASEAN-Russie.Le vice-ministre Bui Thanh Son a émis le souhait que la Russie intensifie la coopération multiforme avec l’ASEAN, continue à contribuer activement à la paix et à la stabilité en Asie-Pacifique.Les deux parties ont affirmé soutenir le règlement pacifique des différends en Mer Orientale sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, dans l’esprit de la Déclaration sur la code de conduite des parties en Mer Orientale (DOC), en parvenant à l’élaboration du Code de conduire en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace.Le vice-ministre vietnamien a eu également une rencontre avec le premier vice-ministre des AE de la Russie, Vladimir Titov. -VNA