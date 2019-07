Cérémonie de signature de l'accord de coopération pour la période 2019-2022 entre le Comité national pour la jeunesse du Vietnam et l'Agence fédérale pour la jeunesse de la Russie. Photo : VNA

Hanoi, 23 juillet (VNA) - Le Comité national pour la jeunesse du Vietnam et l'Agence fédérale pour la jeunesse de la Russie ont signé le 23 juillet un accord de coopération pour la période 2019-2022.Selon les termes de l'accord, les deux parties vont intensifier les échanges entre jeunes dirigeants, partager des informations et des expériences dans le domaine de la jeunesse dans chaque pays, coopérer dans des activités de volontariat et promouvoir la coopération entre jeunes entrepreneurs.La signature de cet accord a eu lieu à Hanoi dans le cadre de l’entretien entre le président du Comité national de la jeunesse du Vietnam, Le Quoc Phong, qui est également le premier secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh, et le président de l'Agence fédérale pour la jeunesse de la Russie, Alexander Bugayev.Leur entretien faisait partie du Forum de la jeunesse Vietnam-Russie qui se tient à Hanoi, à Ho Chi Minh-Ville et dans la province de Quang Ninh (Nord-Est) du 23 au 29 juillet.Le Forum qui se déroulera parallèlement avec le Forum de la jeunesse Russie-Vietnam prévu du 24 septembre au 1er octobre à Moscou et à Saint-Pétersbourg, a pour objectif de saluer l'Année croisée d'amitié entre le Vietnam et la Russie et du 25e anniversaire de la signature du traité sur les principes de base des relations d’amitié Vietnam-Russie.Au cours de l’entretien, M. Le Quoc Phong a affirmé que les jeunes vietnamiens étaient conscients de leur responsabilité de tout mettre en œuvre pour contribuer à la promotion de l'amitié traditionnelle entre les deux pays.Il a mis en exergue la coopération entre les jeunes vietnamiens et russes à travers des échanges et des manifestations communes, soulignant que les deux pays et les agences en particulier avaient encore un potentiel important de coopération dans le domaine de la jeunesse.Pour sa part, M. Alexander Bugayev a exprimé son espoir de renforcer la coopération entre les organes de la jeunesse des deux pays, nottament dans des activités de volontariat, la construction de Nouvelle ruralité et un soutien aux jeunes entreprises.Les deux parties ont exprimé leur conviction que la coopération entre les deux agences sera renforcée dans les temps à venir, contribuant ainsi au développement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie.-VNA