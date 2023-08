Hanoi (VNA) - Le vice-ministre de la Défense, le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, a reçu jeudi 17 août à Hanoi le colonel Kim Myong Chol, attaché de défense de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) au Vietnam.

Le vice-ministre de la Défense Hoàng Xuân Chiên (à droite) et le colonel Kim Myong Chol, attaché de défense de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) au Vietnam, à Hanoi, le 17 août. Photo : VNA

Le responsable a affirmé que le Parti, le gouvernement et le ministère de la Défense du Vietnam attachent toujours une grande importance à l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la RPDC, affirmant que la coopération globale entre les deux Partis et les deux pays est une prémisse et un fondement pour les deux parties d’élargir leur coopération en matière de défense.Il a souligné le développement fructueux de la coopération en matière de défense entre les deux pays durant ces derniers temps, notant que malgré les impacts causés par la pandémie de Covid-19, elle a maintenu une dynamique de développement positive et a toujours promu son rôle central dans les relations Vietnam-RPDC.Le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên a hautement apprécié les efforts consentis par le colonel Kim Myong Chol pour promouvoir la coopération entre les armées des deux pays durant ces derniers temps, exprimant sa conviction qu’il continuera à apporter des contributions significatives au renforcement des relations entre les deux pays et les deux armées.Les deux parties devraient concentrer leur coopération sur différents domaines, notamment en renforçant l’échange de délégations à tous les niveaux, la mise en œuvre efficace des accords signés, le partage d’expériences en matière des affaires politiques et du Parti, le développement de la coopération en matière de formation, de culture et d’art et de sports militaires, les échanges entre jeunes officiers, la médecine militaire, et l’échange de nouveaux contenus de coopération adaptés aux besoins de chaque partie.Pour sa part, le colonel Kim Myong Chol a remercié le ministère de la Défense nationale du Vietnam pour son attention et son soutien au développement de la coopération en matière de défense entre les deux pays.L’attaché de défense a affirmé que dans son poste et ses responsabilités, il s’efforcera de promouvoir et de mettre en œuvre les contenus de coopération convenus par les deux parties, contribuant au renforcement de la coopération en matière de défense entre les deux pays. – VNA