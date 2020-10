Une table ronde a été organisée le 16 octobre à Neamt par l’ambassade du Vietnam et la Chambre de commerce et d’industrie du département de Neamt . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une délégation de l’ambassade du Vietnam en Roumanie conduite par l’ambassadeur Dang Tran Phong s’est rendue du 14 au 17 octobre au département de Neamt, au nord-est de Roumanie, en vue de stimuler la coopération économique et culturelle entre les deux pays et leurs localités.

Le 15 octobre, l’ambassadeur Dang Tran Phong a eu une séance de travail avec George Lazar, préfet de Neamt, Laurentiu Dulama, vice-président du conseil départemental, et d’autres responsables locaux pour discuter de plans de coopération dans l’économie et les échanges culturels entre le département de Neamt et le Vietnam, et du l’établissement de relations de jumelage entre Neamt et la province vietnamienne de Thai Nguyen.

Durant sa visite, le diplomate Dang Tran Phong a assisté au vernissage d’une exposition de photos sur les derniers événements dans les relations Vietnam – Roumanie, ainsi que les réalisations socio-économiques, la nature et la culture du Vietnam. La manifestation, qui dure une semaine à la bibliothèque de Neamt, expose 60 clichés.

A cette occasion, l’ambassadeur vietnamien a remis des œuvres littéraires bien connues traduites en vietnamien ou en roumain à la bibliothèque de Neamt. A ce jour, environ 50 livres, récits, poèmes vietnamiens et roumains ont été traduits en deux langues respectives.

Le 16 octobre, une table ronde organisée par l’ambassade du Vietnam et la Chambre de commerce et d’industrie du département de Neamt a eu lieu, réunissant une vingtaine d’entreprises en activité dans les fibres textiles, la production de bois, de fer et d’acier, les produits chimiques, les engrais, l’agriculture, le tourisme, etc.

Les participants ont évalué la coopération d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Roumanie, de nouvelles perspectives de coopération bilatérale dans l’économie, le commerce, l’investissement, le tourisme et l’emploi.

Les entreprises de Neamt ont exprimé la volonté de participer à la foire Vietnam Expo 2020, de visiter la province de Thai Nguyen pour établir un jumelage entre les deux localités. -VNA