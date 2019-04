Chaîne de production de composants électroniques de Synopex Vietnam Co., Ltd. (investie par la République de Corée) dans le parc industriel de Quang Minh (Hanoi). (Photo: VNA)

Hanoi (VNA) – Le 26 avril à Hanoi, le Département de l’investissement étranger (ministère du Plan et de l’Investissement), en coordination avec l'Association de l'industrie auxiliaire du Vietnam (VASI) et le Centre de coopération ASEAN-République de Corée (AKC) a organisé un séminaire sur la promotion des investissements entre le Vietnam et la République de Corée dans le secteur de la robotique et de l’automatisation.

Ce séminaire a pour objectif de contribuer à porter le commerce bilatéral à 100 milliards d’USD en 2020, ainsi qu’à aider les localités à appeler l'investissement de la République de Corée et à intensifier les relations entre les entreprises vietnamiennes et sud-coréennes, notamment dans le secteur de la robotique et de l'automatisation.

La Corée du Sud est l’un des principaux partenaires du Vietnam, se classant au premier rang en termes d’investissement, deuxième en aide publique au développement (après le Japon) et troisième en commerce (après la Chine et l’Union européenne). Ce pays a investi au Vietnam 7700 projets pour un investissement total de 64 milliards d’USD. En 2018, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 62,6 milliards d’USD.

Sur la base de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et la République Corée, entré en vigueur à partir de 2015, de nombreuses possibilités de coopération en matière commerciale et d'investissements s'ouvrent. Le Vietnam encourage les entreprises à investir dans les domaines du développement des infrastructures, de la haute technologie, des énergies renouvelables, en mettant l'accent sur le transfert de technologie, le développement des industries auxiliaires, créant ainsi des opportunités pour les entreprises vietnamiennes de participer à la chaîne mondiale de production et d'approvisionnement.

Vu Dai Thang, vice-ministre du Plan et de l'Investissement, a déclaré que le Vietnam appliquait la stratégie de développement de la science et de la technologie pour la période 2011-2020 et accordait la priorité absolue à la révolution industrielle 4.0. En conséquence, la demande de robots et d'automatisation augmente au Vietnam, les entreprises reconnaissent qu'il est important d'utiliser des technologies de pointe pour accroître leur compétitivité et leur intégration à l'économie internationale.

«Le Vietnam est en train de devenir une base de production stratégique des groupes internationaux. Il existe actuellement 130 partenaires étrangers avec un capital social de 346,5 milliards d'USD au Vietnam, dont plus de 180 milliards sont injectés directement dans des secteurs économiques clés tels que l'industrie manufacturière, le développement des infrastructures, la construction, l'énergie, les services et le tourisme. Les entreprises d’investissement direct étranger sont un élément important, un moteur du développement économique, un modèle d’innovation et une compétitivité accrue du Vietnam », a déclaré le vice-ministre.

Lee Hyuk, secrétaire général du Centre ASEAN-République de Corée, a déclaré que le séminaire visait à développer les échanges, à fournir des informations et à rechercher des possibilités de coopération entre les entreprises des deux pays de ce secteur. La délégation des entreprises sud-coréennes comprend environ 50 unités, dont 11 entreprises spécialisées dans la fabrication de robots et l'automatisation. Les entreprises sud-coréennes souhaitent partager des informations et des technologies, rechercher des partenaires vietnamiens...

Au cours du séminaire, les délégués ont examiné et évalué la coopération dans le domaine du commerce et de l’investissement entre le Vietnam et la République de Corée, ainsi que des solutions proposées pour résoudre les difficultés et les obstacles, en particulier dans les domaines du robot industriel et de l'automatisation; dans le même temps, donner des tendances et des orientations pour continuer à promouvoir la coopération entre les deux pays à l’avenir... -VNA