Hanoï (VNA) – Le Théâtre d'art dramatique du Vietnam et l'Association sud-coréenne des producteurs de spectacles (KAPAP) se coordonnent dans la mise en scène de la pièce « Bên không chông ».

Cette coopération vise à célébrer le 70e anniversaire de la fondation du Théâtre d'art dramatique du Vietnam et le 30e de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée.

La pièce « Bên không chông » de l'auteur Vu Thi Thu Phong, adaptée du roman éponyme de l'écrivain Duong Huong, est mise en scène par le réalisateur-Artiste émérite vietnamien Lam Tung et la réalisatrice sud-coréenne Kim Min-jeong.

Photo: VTV

« Bên không chông » se déroule dans le village de Dong du delta du Nord du Vietnam. Elle raconte l’histoire de personnes coincées entre les coutumes désuètes et les commentaires négatifs de leurs familles et voisins. Mais surmontant tous ces malheurs, elles trouvent au fond d’elles l'amour et le désir de développement.

Il s’agit de la première œuvre d'un projet à long terme d'échange culturel entre le Vietnam et la République de Corée réalisé par le Théâtre d'art dramatique du Vietnam et KAPAP. La pièce sera présentée au public vietnamien et sud-coréen, mais aussi dans de nombreux autres pays.-VNA