Séoul (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê et son homologue sud-coréen Park Byeong-seug ont affirmé lundi 13 décembre leur volonté de porter les liens bilatéraux au niveau de partenariat stratégique intégral en 2022.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê (droite) et son homologue sud-coréen Park Byeong-seug à Séoul, le 13 décembre. Photo : VNA

Les relations bilatérales seront élevées au rang de partenariat stratégique intégral à l’occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2022, ont-ils déclaré lors de leur entretien à Séoul.

Les deux dirigeants ont convenu de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars en 2023 et à 150 milliards de dollars en 2030, et de faciliter les exportations de produits agricoles et aquatiques vietnamiens vers la République de Corée.

Le Vietnam et la République de Corée échangeront leurs expériences en matière de lutte contre le Covid-19 et renforceront leur coopération dans la recherche et le transfert de technologie pour la production de vaccins et de médicaments, et d’autres équipements médicaux.

La République de Corée aidera le Vietnam à construire un centre national de contrôle des maladies, avec des capitaux du Fonds de coopération pour le développement économique (EDCF).

Vuong Dinh Huê et Park Byeong-seug ont également convenu d’augmenter les activités de promotion de la culture et des arts vietnamiens et sud-coréens dans chaque pays respectif.

Le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée a souligné l’importance de la visite officielle de son homologue vietnamien qui contribue au renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays, affirmant que son pays considère le Vietnam comme un partenaire clé dans sa nouvelle politique Sud.

Pour sa part, le président de de l’Assemblée nationale du Vietnam a déclaré que sa visite est destinée à affirmer l’importance que le Vietnam attache aux relations bilatérales dans le contexte où les deux pays se préparent à célébrer le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2022.

Les deux parties ont convenu de poursuivre l’étroite coopération entre les deux pays dans les forums multilatéraux ; de se soutenir mutuellement et de partager des visions communes sur la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale; de maintenir un environnement de paix, de stabilité et d’ordre juridique ; et de régler les différends par des mesures pacifiques conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Ils ont également convenu de continuer à approfondir les liens législatifs, de coopérer étroitement et de se soutenir mutuellement lors des forums interparlementaires régionaux et internationaux, et de porter le partenariat de coopération stratégique à une nouvelle hauteur.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a transmis les invitations de hauts dirigeants vietnamiens au Premier ministre et au président de la République de Corée à effectuer une visite au Vietnam.

Après l’entretien, le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée a organisé un banquet en l’honneur du président de l’Assemblée nationale du Vietnam et de sa délégation. – VNA