Hanoï, 15 août (VNA) - L'ambassadeur de Palestine au Vietnam, Saadi Salama, a exprimé sa gratitude à l'Union des organisations d'amitié de Hanoï et à la section de Hanoï de l'Association d'amitié Vietnam-Palestine (VPFA Hanoï) pour avoir rapproché les peuples des deux pays et renforcer la compréhension mutuelle.

Photo : VNA



Il a fait cette déclaration lors du troisième congrès du VPFA Hanoi pour le mandat 2022-2027 le 15 août, au cours duquel le diplomate de Palestine a passé en revue ses performances et élaboré des plans pour le prochain mandat.



Le peuple palestinien apprécie hautement sa solidarité et son amitié avec les Vietnamiens, a-t-il dit, ajoutant que cela motive la Palestine à croire en l'avenir et à poursuivre son développement.



Il a promis que l'ambassade de Palestine travaillerait avec les deux organisations pour promouvoir les échanges culturels et entre les peuples et renforcer l'amitié entre les deux pays dans les temps à venir.



Le vice-président permanent de l'Union des organisations d'amitié de Hanoï, Tran Thi Phuong, a salué le VPFA Hanoï pour ses performances au cours du mandat précédent et a proposé plusieurs recommandations clés à faire au cours des cinq prochaines années.



Elle a exhorté la poursuite de la promotion des relations Vietnam-Palestine sur les médias de masse afin de renforcer la compréhension mutuelle entre leurs peuples et a suggéré au VPFA Hanoi de maintenir une coordination étroite avec l'ambassade de Palestine dans l'organisation d'événements pour la paix et l'amitié, d'élargir la coopération avec les organisations populaires et d'amitié en Palestine, et intensifier les liens dans les domaines de l'économie, de la culture, de l'éducation, du tourisme et autres.

Le congrès a ensuite élu Le Phuoc Minh, directeur de l'Institut d'études sur l'Afrique et le Moyen-Orient, comme nouveau président du VPFA Hanoi pour le mandat 2022 - 2027.- VNA