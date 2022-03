La directrice principale chargée de l'intégration économique de l'ASEAN du ministère malaisien du Commerce extérieur et de l'Industrie (MITI), Jamilah Haji Hassan, lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information. Photo: VNA

Kuala Lumpur (VNA) - Le Vietnam et la Malaisie ont un grand potentiel pour promouvoir la coopération économique bilatérale dans la période post-COVID-19, en particulier dans le domaine du commerce et de l'investissement, selon la directrice principale chargée de l'intégration économique de l'ASEAN du ministère malaisien du Commerce extérieur et de l'Industrie (MITI), Jamilah Haji Hassan.

En 2021, la Malaisie est devenue le plus grand exportateur de l'ASEAN. Elle exporte principalement vers le Vietnam des produits électro-électronique, chimiques, le pétrole.... La Malaisie souhaite y exporter des produits à base d'huile de palme, et importer du Vietnam des véhicules et du riz.

De plus, la Malaisie est également le plus grand investisseur au Vietnam dans les domaines de la fabrication et de l'immobilier avec de grandes entreprises telles que Gemuda Berhad, Berjaya Corporation Berhad, Public Bank, CINB...

La responsable du MITI a affirmé qu'elle soutiendrait le renforcement des capacités des entreprises vietnamiennes dans l'innovation, la créativité, l'application et le développement des hautes technologies, et s'est engagée à créer les conditions permettant aux institutions de recherche des deux parties de se rencontrer et de partager des expériences.

Le Vietnam et la Malaisie présentent de nombreux domaines de coopération potentiels tels que la production d'aliments halal et le développement de véhicules électriques.

Dans le cadre de la coopération entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), Mme Jamilah Haji Hassan a déclaré que le Vietnam et la Malaisie pouvaient renforcer davantage leur coopération dans la reprise économique post-pandémie de COVID-19. Plus précisément, les deux parties peuvent faire des efforts conjoints pour déployer des initiatives numériques dans le développement de l'économie verte, de l'économie numérique et de l'économie durable dans le contexte où l'ASEAN accélère le processus de relance et de développement économique de toute la région. -VNA