Paris, 5 novembre (VNA) – Le ministre de la Sécurité publique, le général Tô Lam, s'est entretenu le 4 novembre avec le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en France.

Le ministre de la Sécurité publique, le général Tô Lâm (droite) et le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin. Photo : VNA



Le ministre Gérald Darmanin a affirmé l'importance de la visite du général To Lam, qui, selon lui, contribue à promouvoir la coopération bilatérale pragmatique et efficace, en particulier dans la lutte contre les crimes transnationaux tels que les crimes économiques, les migrations illégales et les crimes de haute technologie.



Le ministre a affirmé l'engagement de la France à continuer de contribuer activement au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la sûreté de navigation maritime et aérienne en Mer Orientale, tout en renforçant la coopération avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) dans tous les domaines, dont le renforcement de la capacité d'exécution du droit en mer de tous les pays de la région de la Mer Orientale.



La France est disposée à intensifier la coopération avec le Vietnam en matière de sécurité et de police, notamment en formant et en fournissant des équipements aux pompiers et secouristes vietnamiens.



Le ministre Tô Lâm a déclaré que le Vietnam considère toujours la France comme l'un des principaux partenaires dans sa politique extérieure pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. Le Vietnam apprécie le rôle de la France dans l'Union européenne et sa stratégie sur la France et la sécurité dans l'Indo-Pacifique, a-t-il déclaré.



Le ministre Tô Lâm a noté que les liens de coopération entre les deux ministères deviennent plus efficaces dans des doamines, tels que le partage d'informations professionnelles et de données criminelles, la formation et la lutte contre la criminalité transnationale, en particulier la traite des êtres humains et la criminalité de haute technologie.



Les deux parties ont convenu de renforcer leur partenariat en augmentant les visites mutuelles, en partageant des informations et en travaillant ensemble pour lutter contre la migration illégale.

A l'issue de leur entretien, les deux ministres ont signé une lettre d'intention sur l'aide du ministère français à l'amélioration des capacités de lutte contre l'incendie et de recherche et sauvetage au Vietnam.- VNA