Hanoï (VNA) - L'ambassade de France, la Chambre de commerce et d'industrie française au Vietnam et la Sécurité sociale du Vietnam ont conjointement organisé le 22 janvier à Hanoï un séminaire portant sur une meilleure gestion des maladies chroniques au Vietnam.Selon l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, les maladies chroniques sont l'un des sujets de préoccupation du monde. La France et le Vietnam doivent travailler ensemble pour trouver des solutions à long terme.De nouveaux défis apparaissent dans le secteur de la santé qui doivent être résolus. Les maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et les maladies respiratoires sont de plus en plus répandues, ce qui nécessite que la France et le Vietnam accordent plus d'attention à la coopération dans ce domaine, car il s'agit d'un facteur ayant une forte influence fort sur la vie des habitants.L'ambassadeur Olivier Brochet a remarqué que la santé était l'un des piliers de la coopération France-Vietnam. Plus de 3 000 médecins vietnamiens ont été formés en France.Ce séminaire témoigne de la détermination commune des deux parties de renforcer la coopération dans le domaine de la santé, notamment pour face aux maladies chroniques, échanger des expériences, proposer de meilleures politiques pour le secteur de la santé couvrant la prévention, le diagnostic précoce, le traitement approprié et le suivi des évolutions de la santé des patients.Considérant que cet événement est une activité significative, en particulier dans le contexte où le Vietnam est confronté au vieillissement rapide de sa population, au fardeau de la maladie et à la hausse des coûts des examens médicaux pour le traitement des maladies chroniques. Le directeur général adjoint de la Sécurité sociale du Vietnam Nguyen Duc Hoa a remarqué que le gouvernement vietnamien avait augmenté ses investissements dans la santé de base, en se concentrant sur la prévention et le traitement des maladies non transmissibles.Lors du séminaire, les délégués ont partagé des expériences en matière de gestion des maladies chroniques, proposé l’élaboration d'une politique générale de gestion des maladies chroniques et d'utilisation du Fonds d'assurance-santé.-VNA