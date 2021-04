Les participants à la séminaire en ligne sur la promotion du commerce , de l'investissement et de la coopération touristique entre le Vietnam et la Colombie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Venezuela et en Colombie a récemment organisé un séminaire virtuel sur la promotion du commerce, de l'investissement et de la coopération touristique entre le Vietnam et la Colombie afin de renforcer et de promouvoir davantage la coopération bilatérale dans ces domaines.

Lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam au Venezuela et en Colombie Le Viet Duyen a déclaré que le Vietnam attachait toujours une grande importance à la promotion des relations d'amitié et de coopération avec la Colombie, en particulier dans les domaines où les deux pays ont des potentiels.

En ce qui concerne le commerce, le Vietnam considère la Colombie comme un marché potentiel. Elle se classe 5e parmi les plus grands marchés d'exportation du Vietnam en Amérique latine. Les relations commerciales bilatérales ces dernières années ne cessent de se développer.

En 2020, le chiffre d'affaires total dans les deux sens ont atteint 640,8 millions de dollars. Le Vietnam exporte principalement vers la Colombie les moteurs, les machines, les équipements électriques, les chaussures, les produits aquacoles, les textiles et fibres… et importés de Colombie des produits en bois, des aliments, du cuir, des produits chimiques des métaux précieux…

L'ambassadeur Le Viet Duyen a également présenté des produits d'exportation clés du Vietnam sur le marché mondial tels que le riz, le café, le poivre, les produits et composants électroniques, les textiles, les chaussures, les produits aquacoles, les produits en bois et les machines agricoles...

Le diplomate vietnamien a souligné que dans le contexte où la pandémie de COVD-19 dans le monde, le Vietnam a contrôlé l'épidémie et est devenu une destination attrayante pour les investissements et les activités touristiques dans la région et dans le monde.

Du côté colombien, le vice-président de la Chambre de Commerce Colombie-Vietnam (CCV), Nohora Pardo, a appelé au renforcement des relations entre les entreprises vietnamiennes et la CCV, afin de dynamiser les relations économiques entre les deux pays. La CCV s'engage à être prête à aider les entreprises vietnamiennes à comprendre les politiques économiques et les informations sur le marché colombien.

Le représentant de l'Agence colombienne de promotion du commerce, des investissements (ProColombia) Gustavo Moreno a déclaré que la Colombie s'était engagée à donner des incitations spéciales aux entreprises vietnamiennes qui investissaient dans de grands projets et des zones franches économiques en Colombie. - VNA