Hanoi (VNA) – Le Vietnam et la Chine ont tenu le 4 juillet dans la ville de Guangzhou, province chinoise du Guangdong, le 16e cycle de négociations du groupe de travail sur la zone maritime au-delà de l’embouchure du golfe du Bac Bô (golfe du Tonkin) et le 13e cycle de négociations du groupe de travail sur la coopération pour le développement mutuel en mer.

Les délégations vietnamienne et chinoise posent pour une photo de groupe. Photo : baoquocte.vn



Le vice-président du Comité national des frontières du ministère vietnamien des Affaires étrangères Trinh Duc Hai et le directeur adjoint du Département des affaires frontalières et maritimes du ministère chinois des Affaires étrangères Yang Renhuo ont coprésidé les négociations, les premières en présentiel entre les deux groupes de travail depuis l’apparition de l’épidémie de Covid-19.Dans une atmosphère amicale, sincère, franche et pragmatique, les deux parties ont réaffirmé la position de principe de chaque partie et ont eu des échanges en profondeur sur la délimitation de la zone maritime au-delà de l’embouchure du golfe du Bac Bô et la coopération pour le développement mutuel en mer conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).Les deux parties ont convenu de respecter leurs préoccupations légales et légitimes respectives, d’appliquer strictement la perception commune importanre atteinte entre les dirigeants des deux Partis et des deux pays, et l’Accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement des questions liées à la mer Vietnam-Chine.