Dà Nang (VNA) – Le 16e tour de négociations du groupe de travail sur la coopération dans les domaines moins sensibles liés à la mer Vietnam-Chine s’est tenu du 2 au 3 août dans la ville de Dà Nang (Centre).

Vue du 16e tour de négociations du groupe de travail sur la coopération dans les domaines moins sensibles liés à la mer Vietnam-Chine, à Dà Nang. Photo: VNA

Sur la base des principales perceptions communes auxquelles sont parvenus les chefs de Parti et d’État des deux pays et de l’Accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement des questions liées à la mer Vietnam-Chine, signé le 11 octobre 2011, les deux parties ont eu des discussions approfondies sur la manière de renforcer la coopération dans des domaines moins sensibles liés à la mer, et a passé en revue la mise en œuvre de certains accords et projets conclus.Ils ont également échangé des vues sur de nouvelles propositions de coopération dans un esprit de respect et d’avantages mutuels, et conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM de 1982) et les lois de chaque pays.Dans cet esprit, ils se sont mis d’accord sur certains projets d’accords de coopération pertinents et se sont engagés à faire des efforts pour les signer rapidement dans les temps à venir.Le 17e tour de négociations du groupe de travail sur la coopération dans les domaines moins sensibles liés à la mer Vietnam-Chine devra avoir lieu en 2024 en Chine. – VNA