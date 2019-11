Les garde-frontières vietnamiens distribuen des dépliants aux habitants locaux. Photo: VNA



Les garde-frontières vietnamiens distribuen des dépliants aux habitants locaux. Photo: VNA

Lang Son (VNA) – Les garde-frontières de la Porte frontalière internationale Huu Nghi du Vietnam et le Poste de contrôle frontalier de Youyi Guan de la Chine ont organisé le 7 novembre une activité de sensibilisation des lois pour améliorer la qualité du contrôle des frontières entre le Vietnam et la Chine.



Lors de cette manifestation, les gardes-frontières vietnamiens et chinois ont sensibilisé les deux habitants des deux pays aux lois en vietnamien et en chinois.



La partie vietnamienne a également distribué des milliers de dépliants dans le but d’aider les habitants vivant dans les zones frontalières, les touristes à mieux comprendre l'accord sur le statut de gestion de la frontière terrestre et l'accord sur les postes-frontières et la réglementation de la gestion des postes-frontaliers Vietnam-Chine.



D’autres activités de sensibilisation des lois aux cadres et habitants dans les zones frontalières Vietnam – Chine seront organisées les 8 et 9 novembre aux portes frontalières Tan Thanh, Na Hinh, Chi Ma et Binh Nghi.



Cet activité est tenue sur la base des résultats de travail entre la délégation des commandements des quatre provinces vietnamiennes de Lang Son, Quang Ninh, Cao Bang et Ha Giang et la force de police des gardes-frontières de la région autonome de Zhuang (province chinoise du Guangxi); et en écho à la "Journée de la loi du Vietnam" (9 novembre). -VNA