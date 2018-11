Le ministre vietnamien de la Construction Pham Hong Ha (droite) et le ministre cubain du Commerce extérieur et des Investissements étrangers, Rodrigo Malmierca Diaz, le 29 novembre à La Havane. Photo: VNA



La Havane (VNA) – Lors de la 36e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Cuba ouverte jeudi à La Havane, les deux parties ont exprimé leur détermination à consolider et à diversifier leur coopération dans l’économie et le commerce.



Le ministre cubain du Commerce extérieur et des Investissements étrangers, Rodrigo Malmierca Diaz, également co-président du Comité intergouvernemental Vietnam-Cuba, a informé les participants du processus de mise à jour des plans de coopération bilatérale dans l’économie et le commerce pour 2019.



Sur la base des relations politiques spéciales et de la confiance profonde, le tout intensifié par la visite à Cuba en mars dernier du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, et la visite au Vietnam en octobre dernier du président du Conseil d'État et du Conseil des ministres de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, les deux pays s’orientent vers un commerce bilatéral de 500 milliards de dollars dans un avenir proche, a-t-il ajouté.



Le ministre vietnamien de la Construction, Pham Hong Ha, également co-président du Comité intergouvernemental, a analysé les secteurs potentiels que les deux pays devraient exploiter pour renforcer leur coopération dans l’économie, le commerce, la santé et l’agriculture.



Il a souligné la nécessité de favoriser la participation des investisseurs vietnamiens à des projets à Cuba, y compris des projets du Vietnam implantés dans la Zone spéciale de développement de Mariel de Cuba.



Le même jour, le ministre Pham Hong Ha a eu une séance de travail avec le vice-président du Conseil des ministres de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction devant les avancées des relations bilatérales ces dernières années, notamment la signature d’un nouvel accord commercial à l’occasion de la visite au Vietnam du président du Conseil d'État et du Conseil des ministres de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ainsi que d’autres projets communs dans l’investissement et l’agriculture. -VNA