Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale (AN), Vu Hai Ha, a reçu jeudi 3 août l'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando Nicolas Hernandez Guillen.



Lors de la rencontre, Vu Hai Ha, également président du groupe parlementaire d'amitié Vietnam-Cuba et président de l'Association d'amitié Vietnam-Cuba, a exprimé l'espoir que l'ambassadeur cubain continuerait à oeuvrer pour le développement des relations entre les deux pays et leurs organes législatifs dans les temps à venir.



Il a suggéré que l'ambassadeur de Cuba se coordonne étroitement avec les agences compétentes du Vietnam pour organiser des activités significatives pour célébrer le 50e anniversaire de la visite du leader cubain Fidel Castro au Vietnam et dans la zone libérée du Sud du Vietnam à Quang Tri (septembre 1973), contribuant à sensibiliser les jeunes générations à l'amitié entre les deux pays.



L'ambassadeur cubain Orlando Nicolas Hernandez Guillen a affirmé que Cuba enverrait des dirigeants de haut rang au Vietnam pour participer à ces activités de célébration. -VNA