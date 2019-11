Tokyo (VNA) - Selon une étude récente de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), 36,4% des entreprises japonaises opérant à l'étranger considèrent le Vietnam comme une destination d'investissement prometteuse, soit une hausse de 2,5% par rapport à 2018.



Avec ce résultat, le Vietnam a progressé à la troisième place du classement de la JBIC. Ce pays a également enregistré une croissance la plus impressionnante parmi les 10 marchés principaux des entreprises japonaises.



Avec 47,8% de voix, l'Inde a été choisie comme premier marché potentiel pour les entreprises japonaises, tandis que la Chine a reculé à la deuxième place avec 44,6%, en baisse de 7,6% par rapport à 2018.



La Thaïlande est tombée à la quatrième place avec 32,9%, suivie par l'Indonésie et les États-Unis.



S’agissant des perspectives dans les dix années, le Vietnam devrait se classer à la troisième place avec 34,8% après l'Inde et la Chine.



En outre, les entreprises japonaises ont exprimé une grande confiance en la croissance future du Vietnam qui avait une main-d’œuvre peu coûteuse et de haute qualité. -VNA