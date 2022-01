Le président de la Chambre des communes du Royaume-Uni, Lindsay Hoyle, a reçu le 18 janvier l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni , Nguyen Hoang Long (gauche). Photo : VNA

Londres (VNA) - Le président de la Chambre des communes du Royaume-Uni, Lindsay Hoyle, a reçu le 18 janvier l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long, venu pour faire le point sur la situation du Vietnam et échanger des orientations et des mesures pour promouvoir les relations entre les deux pays.

Lindsay Hoyle s'est dit ravi des réalisations impressionnantes du Vietnam en matière de développement, ainsi que des étapes de développement des relations entre les deux pays ces dernières années, soulignant que le Vietnam était un partenaire important du Royaume-Uni, en particulier dans le contexte de post-Brexit (le Royaume-Uni quitte l'Union européenne) et de mise en œuvre de l'accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKVFTA).

Il a hautement apprécié le rôle joué par l'Assemblée nationale du Vietnam ainsi que les contributions actives du pays aux forums multilatéraux tels que l'Union parlementaire mondiale. Il a affirmé le soutien à la position vietnamienne dans le règlement des différends en Mer Orientale sur la base du respect du droit.

L'ambassadeur Nguyen Hoang Long a demandé au dirigeant britannique de faciliter l'échange de délégations entre les deux organes législatifs et de soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre effective de l'UKVFTA, des projets et programmes de coopération, en particulier dans l'amélioration de la capacité juridique, l'éducation et la formation, la finance, les sciences et technologies et les énergies renouvelables.

Citant que le commerce bilatéral en 2021 a atteint 6,6 milliards de dollars, en hausse de plus de 17% par rapport à 2020, Nguyen Hoang Long s'est déclaré convaincu que les échanges commerciaux entre les deux pays continueraient d’être renforcés, bénéficiant aux entreprises et habitants des deux pays.

Le même jour, l'envoyé commercial du Premier ministre britannique chargé du Vietnam, du Laos et du Cambodge, le député Graham Stuart, a reçu l'ambassadeur Nguyen Hoang Long.

Lors de la rencontre, les deux parties ont convenu des priorités dans les années à venir, dont les activités de promotion et de connexion de partenaires et d’entreprises des deux pays dans des domaines comme éducation, finance, énergies renouvelables, transition verte.

A cette occasion, le diplomate vietnamien a également demandé au député Graham Stuart de soutenir la connexion du Vietnam avec les localités et les régions économiques du Royaume-Uni afin de profiter des opportunités de coopération bilatérale. -VNA