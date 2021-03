L'ambassadeur du Vietnam en Argentine Duong Quoc Thanh (gauche) et le président argentin Alberto Fernandez. Photo: VNA

Buenos Aires (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Argentine Duong Quoc Thanh a présenté le 2 mars ses lettres de créances au président argentin Alberto Fernandez.

Ce dernier a félicité l'ambassadeur vietnamien et s' est déclaré convaincu que le diplomate contribuerait activement au développement des bonnes relations entre les deux pays.

Le président Alberto Fernandez a déclaré apprécier le développement économique du Vietnam lors de ces dernières années, notamment sa réponse à la pandémie de COVID-19.

Le Vietnam est l'un des partenaires importants de l'Argentine en Asie-Pacifique, a-t-il souligné, ajoutant que le partenariat intégral Vietnam-Argentine devrait se développer rigoureusement dans les temps à venir.

Pour sa part, l'ambassadeur Duong Quoc Thanh a transmis les salutations du Secrétaire général et président vietnamien Nguyen Phu Trong au président Alberto Fernandez, à son épouse, au gouvernement et au peuple argentins.

Il a promis de faire tout son possible pour renforcer la coopération et l'amitié bilatérales dans plusieurs domaines tels que la politique, l'économie, la culture, les sciences et technologies.

A cette occasion, l'ambassadeur vietnamien a informé le président argentin de la situation socio-économique du Vietnam lors de ces derniers temps, ainsi que des résultats du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. -VNA