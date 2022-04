L'ambassadeur Dang Hoang Giang , chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam est prêt à apporter ses contributions substantielles aux forums de développement de l'Organisation des Nations Unies (ONU), a déclaré mardi l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU.

Lors d'une rencontre avec le secrétaire général adjoint de l’ONU aux affaires économiques et sociales, Liu Zhenmin, le 12 avril, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a hautement apprécié les contributions de ce dernier et celles du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES) au domaine de développement.

Le diplomate vietnamien a affirmé que la paix et la stabilité étaient des conditions préalables pour le développement durable, appelant ainsi la communauté internationale à s'unir et à se coordonner pour résoudre les problèmes actuels afin de promouvoir la mise en œuvre de l'Agenda sur le développement durable d'ici 2030.

Le Vietnam souhaite travailler en étroite collaboration avec le secrétaire général adjoint ainsi qu'avec DAES, en particulier dans les domaines auxquels le Vietnam s’intéressent tels que l'action climatique, l'éradication de la faim et la réduction de la pauvreté, l'éducation et la sécurité alimentaire, a-t-il dit.

De son côté, Liu Zhenmin a félicité le Vietnam pour avoir rempli avec succès son poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mandat 2020-2021 et pour sa bonne coopération avec l'ONU.

Il a exprimé son espoir que le Vietnam continuerait à soutenir l'ONU et le DAES dans les questions connexes afin de réaliser les objectifs de développement durable (ODD).

Le DAES est chargé d'élaborer de nombreux rapports, de recherches approfondies sur les questions d'économie, de développement, de population, de reprise après la pandémie de COVID-19, et est prêt à fournir et à échanger des informations avec le Vietnam si nécessaire, a-t-il déclaré.

Le DAES est chargé du suivi et de l'organisation des grandes conférences de l’ONU sur les questions de développement. Le DAES surveille également la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable. Le DESA a également pour fonction d'élaborer des rapports et des recherches dans les domaines socio-économiques, du développement, ainsi que d'aider les pays à renforcer leurs capacités et à élaborer des politiques dans ces domaines. -VNA