Photo d'illustration: vietnamnet.vn



Londres (VNA) – Un forum d'investissement au Vietnam, ayant pour thème "New Era of Digital Transformation and Green Transition" (Nouvelle ère de transformation numérique et de transition verte), s'est tenu à Londres le 30 mars.

Cet événement était inscrit dans le cadre du programme "Vietnam Days in the United Kingdom 2022" (Journées vietnamiennes au Royaume-Uni 2022). Il a permis de présenter aux participants la situation économique du Vietnam, les potentiels du pays en matière de technologies numériques et financières, d’énergies renouvelables, de transition verte…

Le vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Tran Quoc Khanh, a déclaré qu'au cours de cinq à 10 prochaines années, le Vietnam deviendrait un pays à transformation numérique rapide.

De son côté, la Secrétaire parlementaire au Bureau du Cabinet du Royaume-Uni, Heather Wheeler, a déclaré qu'au cours des 10 dernières années, son pays était devenu l'un des leaders mondiaux en termes d'e-gouvernement. Elle a déclaré espérer que le Vietnam et le Royaume-Uni renforceraient leur coopération numérique.

Photo: VNA

S’agissant du développement des énergies vertes et durables, le vice-ministre Tran Quoc Khanh a affirmé les grands potentiels du Vietnam dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier l'énergie éolienne et l'énergie solaire.

Le Royaume-Uni pourrait devenir un grand investisseur au Vietnam avec des projets de transformation numérique et de développement des énergies vertes et propres, a-t-il souligné.

Le commerce bilatéral entre le Vietnam et le Royaume-Uni a obtenu des résultats encourageants, en particulier après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre les deux pays (UKVFTA).

Truong Gia Binh, président de FPT, lors du forum. Photo: VNA





Le commerce bilatéral en 2021 a atteint 6,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 17,2% par rapport à 2020. Les investissements directs britanniques au Vietnam en 2021 a augmenté de 157% par rapport à 2020, faisant du Royaume-Uni l'un des 12 plus grands investisseurs au Vietnam.-VNA