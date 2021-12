Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a été éliminé de la Coupe Suzuki AFF 2020 après un match nul et vierge contre la Thaïlande lors du match retour des demi-finales, qui s'est déroulé le 26 décembre au stade national de Singapour.

L'équipe a perdu contre la Thaïlande 0-2 au match aller il y a trois jours. Le Vietnam est passé à l'attaque dès le début du match. Cependant, ils n'ont pas pu capitaliser sur leurs chances et n'ont pas réussi à marquer un but dans les filets adverses.

Singapour a été éliminé de la Coupe Suzuki AFF 2020 après une défaite en prolongation contre l'Indonésie en demi-finale.

Le match aller de la finale entre l'Indonésie et la Thaïlande débutera le 29 décembre et le match retour trois jours plus tard. -VNA