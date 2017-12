Hanoi, 27 décembre (VNA) - Classé au 112e rang, l’équipe vietnamienne de football a surpassé celle philippine pour devenir l’équipe de football N01 d’Asie du Sud-Est au classement FIFA 2017.

L’équipe vietnamienne de football est devenu le N01 d’Asie du Sud-Est 2017. Photo: VTV

Selon le classement en finale de la FIFA 2017 rendu public le 21 décembre, l’équipe vietnamienne a progressé de 13 rangs, du 125e au 112e rang sur l’échelle mondiale.Le Vietnam a surpassé l’équipe philippine (au 124e rang) pour devenir ainsi l’équipe N01 d’Asie du Sud-Est. Il s’agit du rang le plus élevé de l’équipe vietnamienne depuis 2012. Le rang actuel (112e rang) l’aidera à s’approcher de l’objectif de l’entraîneur Park Hang Seo de figurer dans le Top 100 du monde.Le mois dernier, avec le score 0-0 entre le Vietnam et l’Afghanistan qui se disputent à la finale de l’Asian Cup 2019, l’équipe vietnamienne a gagné 33 points de plus et devenant l’une des meilleures équipes à gravir rapidement les rangs du monde en décembre.Tandis que l’équipe philippine a chuté de 6 rangs et est devenue l’équipe N02 d’Asie du Sud-Est 2017. Suivie par l’équipe thaïlande au N03 d’Asie du Sud-Est (au 130e rang, soit une progression de 2 rangs), et le Myanmar au N04 d’Asie du Sud-Est (au 140ème rang, soit un bond de 10 rangs). -CPV/VNA