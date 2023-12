Les médecins de l'hôpital Saint-Paul de Hanoï ont traité avec succès une petite Australienne de 4 ans diagnostiquée avec un kyste du canal biliaire commun. Photo : VNA

Hanoï, 24 décembre (VNA) - Grâce aux progrès significatifs de la médecine, à l'amélioration de la qualité et aux coûts raisonnables des services d'examen et de traitement médicaux, les établissements de santé du Vietnam ont attiré de plus en plus de patients étrangers, notamment ceux de pays développés comme les États-Unis et le Canada.Les hôpitaux vietnamiens ont traité avec succès des patients étrangers à plusieurs reprises.Récemment, un Cambodgien a subi une opération d'endoscopie de la colonne vertébrale à l'hôpital général Duc Giang et, 24 heures après l'opération, le patient était capable de bouger de manière autonome sans aucune douleur.Début décembre, les médecins de l'hôpital Saint-Paul de Hanoï ont traité avec succès une petite Australienne de 4 ans diagnostiquée avec un kyste du canal biliaire commun. Le patient a été traité après une chirurgie laparoscopique à un seul trou du nombril, que seuls le Vietnam et la Chine pratiquent régulièrement.Le professeur associé Luong Ngoc Khue, directeur du département d'examen et de traitement médicaux du ministère de la Santé, a noté qu'au cours des dernières années, le développement des techniques médicales a incité de nombreux Vietnamiens d'outre-mer à revenir au pays pour des raisons médicales et le traitement médical. Plusieurs grands hôpitaux vietnamiens ont récemment attiré un nombre important de patients étrangers pour des examens et des traitements médicaux.Les médecins vietnamiens ont acquis des qualifications professionnelles élevées grâce à une formation systématique et ont réussi à maîtriser de nombreuses techniques de traitement de haut niveau telles que l'utilisation de la robotique, la chirurgie endoscopique et la transplantation d'organes.L'un des points forts du système de santé national réside dans ses coûts inférieurs à ceux d'autres pays de même qualité, a-t-il ajouté.Luong Ngoc Khue a cependant noté que les Vietnamiens dépensent encore chaque année deux milliards de dollars en soins médicaux à l'étranger.Le ministère de la Santé s'est fixé pour objectif de retenir les patients nationaux aisés et d'attirer un demi-million d'étrangers travaillant au Vietnam pour qu'ils utilisent les services de santé locaux plutôt que de chercher un traitement médical dans d'autres pays de la région ou de retourner dans leur pays d'origine pour se faire soigner.Dans le plan national de développement du système de santé pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, le ministère a proposé de transformer cinq hôpitaux de catégorie spéciale en hôpitaux modernes dotés de services de santé répondant aux normes internationales.La proposition vise à réduire le nombre de Vietnamiens se rendant à l'étranger pour se faire soigner, ainsi qu'à attirer des patients étrangers au Vietnam.D’ici 2030, les taux d’hôpitaux de niveau central et provincial dotés de zones de traitement internationales de haute qualité devraient atteindre respectivement 95 % et 80 %. Parallèlement, le taux d'étrangers utilisant les services de santé au Vietnam devrait augmenter d'au moins 1 % par an. - VNA